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آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 10:12 صباحًا
تطبيق انستغرام
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أمس السبت، أنّ الإيرانيين غاضبون من إلغاء منشورات لهم في موقع “انستغرام”، أعربوا فيها عن دعمهم للعالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي اغتيل قرب العاصمة طهران يوم، الجمعة الماضي.
ووفقاً لما نقلته صحيفة ” جيروزالم بوست” عن الوكالة الإيرانية، فإن الشبكة الاجتماعية عمدت إلى حذف المحتوى، أو إلغاء الحساب الداعم للعالم المقتول بشكل فوري، وهي ليست المرة الاولى التي تقوم بفعل مماثل لذلك، وذلك بحسب “العربية”.
كانت هذه تفاصيل خبر “انستغرام” يحظر المنشورات المؤيدة لفخري زادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.