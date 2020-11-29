“انستغرام” يحظر المنشورات المؤيدة لفخري زادة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 10:12 صباحًا

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أمس السبت، أنّ الإيرانيين غاضبون من إلغاء منشورات لهم في موقع “انستغرام”، أعربوا فيها عن دعمهم للعالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي اغتيل قرب العاصمة طهران يوم، الجمعة الماضي.

ووفقاً لما نقلته صحيفة ” جيروزالم بوست” عن الوكالة الإيرانية، فإن الشبكة الاجتماعية عمدت إلى حذف المحتوى، أو إلغاء الحساب الداعم للعالم المقتول بشكل فوري، وهي ليست المرة الاولى التي تقوم بفعل مماثل لذلك، وذلك بحسب “العربية”.