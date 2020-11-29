بلايستيشن 5 يتفوق على إكس بوكس في اختبار الأداء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

منافسة قوية وشرسة تشهدها السوق العالمية التكنولوجية بين منصتي بلاي ستيشن وإكس بوكس ، حيث يسعى عشاق الألعاب في العالم الحصول على المنصة الأفضل التي تقدم لهم ألعابا حصرية.

وكشف اختبار للأداء جهاز الألعاب الأقوى بين المنصتين المتنافستين PlayStation 5 و Xbox Series X.

وعندما أطلقت شركتا سوني ومايكروسوفت الجيل الجديد من بلايستيشن 5 وإكس بوكس الجديد، قالت مايكروسوفت إن منصتها هي الأقوى لأنها تضم وحدة معالجة رسوميات بقوة 12 تيرافلوب.

لكن اختبارات الأداء أثبتت عكس ذلك؛ وفقا لما أكدته قناة (Digital Foundry) على يوتيوب والتي حللت أداء مجموعة من الألعاب على المنصتين.

وخلصت القناة إلى أن PlayStation 5 تفوق بشكل أفضل على Xbox Series X من حيث الأداء وتوفير تجربة لعب أفضل.

وحسب aitnews، أثبتت منصة (PlayStation 5) أنها الأفضل بشكل عام عندما يتعلق الأمر بتشغيل الألعاب التي تحتوي على رسوميات كثيفة.

وأقرت مايكروسوفت بنتائج تحليل أداء الألعاب، لكنها أشارت إلى وجود أخطاء طفيفة يمكن أن تؤثر في الأداء في منصة (Xbox Series X).

قال متحدث باسم مايكروسوفت: “نحن على دراية بمشاكل الأداء في عدد قليل من الألعاب المحسنة لمنصتي (Xbox Series X) و (Xbox Series S) ونعمل بنشاط مع شركائنا مطوري الألعاب لتحديد المشكلات وحلها لضمان تجربة لعب مثالية”.

وتشير بعض المصادر إلى أن مايكروسوفت تعمل على إصدار تحديث النظام الأساسي GDK (مجموعة تطوير الألعاب) قبل نهاية العام لمعالجة أخطاء معينة تسبب تدهور الأداء في مواقف معينة.

ولكن بغض النظر عن التحسينات القادمة، فإن اختبارات الأداء هذه تثبت بأن ذكر المواصفات فقط لا يُترجم بالضرورة إلى أداء مثالي في العالم الحقيقي.