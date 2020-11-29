تكنولوجيا: ساعة ZEPP Z الذكية تنطلق في السوق الصيني بتقنية NFC وميزة ECG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Huami ساعتها الذكية ZEPP Z بنموذج جديد في السوق الصيني، والذي اختلف عن النموذج الخاص بالأسواق العالمية في دعم تقنية NFC، وميزة ECG لرسم تخطيط القلب، كما تأتي بمستوى تسعير أعلى.

حققت شركة Huami نمو ملحوظ في الفترة الأخيرة بإصدارات الشركة من سلسلة Amazfit، ولقد أطلقت الشركة مؤخراً سلسلة Zepp، التي تتضمن إصدارها المميز الأخير Zepp Z، حيث انطلق هذا الإصدار للأسواق العالمية، بينما تقدم الشركة نموذج أخر اليوم في السوق الصيني بمميزات جديدة.

شملت سلسلة Zepp للساعات الذكية إصدار الشركة الأول Zepp E Circle، وZepp E Square، ومن ثم قدمت Huami ساعة ZEPP Z الذكية، ومن جديد تطلق نموذج أخر خاص بالسوق الصيني يضم مستشعر ECG، وتقنية NFC للدفع، كما ينطلق هذا الإصدار بسعر 410 دولار، بينما جاء الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بسعر 349 دولار.

ولقد أكدت Huami في الصفحة الخاصة بالساعة الذكية أن ميزة ECG تأتي بتجربة سلسة وسريعة في التنشيط عبر زر health، كما يدعم الزر التخصيص للوصول السريع إلى ميزة رصد معدل ضربات القلب، أو قياس نسبة الأكسجين في الدم، أو أيضاً قياس مستوى الإجهاد.

يذكر أن الإصدار الخاص بالسوق الصيني من ساعة ZEPP Z يأتي أيضاً بقياسات مختلفة، حيث تأتي الساعة بقياسات 46.6 في 46.3 في 10.75مم، كما تتميز ساعة ZEPP Z بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 340 mAh.

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