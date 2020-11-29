شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية منع جوجل من تتبع جهاز الكمبيوتر والحد من جمع بياناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع عبارة أن جوجل تعرف كل شيء عنك ولا نصدقها، إلا أن هناك أيضًا الكثير من الحقيقة في هذه الجملة، حيث إنه إذا تم تمكين خدمات التتبع المختلفة من جوجل، فإنها تعرف مكانك ونشاط البحث عبر الإنترنت، وهناك فوائد لهذا التتبع بالطبع، حيث يمكن لجوجل من خلالها توفير المعلومات والمساعدة الأكثر صلة بك، ولكن إذا كنت لا تريد أن يتتبعك محرك البحث، فيمكنك بسهولة تعطيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيفية منع جوجل من تتبع جهاز الكمبيوتر الخاص بك

1. افتح جوجل في متصفح الويب واضغط على الصورة الرمزية لحسابك في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة، قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، كما أنه في القائمة المنسدلة، اضغط على "إدارة حسابك في جوجل".

2. في صفحة حسابك، اضغط فوق "الخصوصية والتخصيص"، وانتقل إلى صفحة "البيانات والتخصيص".

3. في قسم "عناصر التحكم في النشاط"، اضغط على "نشاط الويب والتطبيقات"، فتتحكم هذه الخدمة في قدرة جوجل على تتبع نشاط البحث وتخزينه.

4. إذا كنت لا تريد أن يتتبع جوجل هذا، فألغ تحديد مربع "تضمين سجل كروم والنشاط من المواقع والتطبيقات والأجهزة التي تستخدم خدمات جوجل"، سترى تحذيرًا من أن جوجل ستفقد قدرتها على تخصيص العديد من خدماتها لك، وللتأكيد، مرر لأسفل وانقر على "إيقاف مؤقت".

5. استخدم زر الرجوع للعودة إلى صفحة البيانات والتخصيص.

6. في قسم عناصر التحكم في النشاط، اضغط على "سجل المواقع"، تتحكم هذه الخدمة في قدرة Google على تتبع موقعك وتسجيله على أي جهاز تستخدمه لحساب جوجل، على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب.

7. إذا كنت لا تريد تتبع موقعك، فقم بإيقاف تشغيل "سجل المواقع" بالضغط فوق الزر حتى ينزلق إلى اليسار، سترى تحذيرًا من أن جوجل ستفقد قدرتها على تخصيص العديد من خدماتها بناءً على موقعك، للتأكيد ، مرر لأسفل وانقر على "إيقاف مؤقت".

8. يمكنك أيضًا العودة إلى صفحة البيانات والتخصيص وإيقاف تشغيل "سجل يوتيوب" لمنع جوجل من تتبع مقاطع الفيديو التي تشاهدها على هذا الموقع.

9. يمكنك إعادة تشغيل أي من هذه الخدمات في أي وقت، ف تشير جوجل إلى هذا الإعداد على أنه متوقف مؤقتًا بدلاً من إيقافه أو تعطيله تماما.