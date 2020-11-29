شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون وبايدو يتصدران مبيعات الشاشات الذكية خلال الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات مكبرات الصوت الذكية التى تضم شاشة بنسبة 21 في المائة (على أساس سنوي) لتصل إلى 9.5 مليون وحدة خلال الربع الثالث من 2020، بينما انخفضت مبيعات السماعات الذكية الأساسية (بدون شاشة) بمقدار 3 فى المائة خلال نفس الفترة.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Strategy Analytics، فإن Amazon وBaidu يقودان سوق الشاشات الذكية، حيث كانت الأجهزة الأكثر مبيعًا فى الربع الثالث هي Amazon Echo Show 5 وBaidu Xiaodu Zaijia 1c، إذ يتحول مستخدمو السماعات الذكية بشكل متزايد إلى الأجهزة القائمة على الشاشة أو الشاشات الذكية، كما أن مجموعة متزايدة من تطبيقات وخدمات العرض الذكية بالإضافة إلى أسعار الأجهزة المنخفضة هى عوامل رئيسية في نجاحهم.

وقال ديفيد واتكينز، مدير مكبرات الصوت والشاشات الذكية: "مثل العديد من القطاعات ، مر المتحدثون الأذكياء بعام صعب لأسباب تم التدريب عليها جيدًا"، وأضاف: "لكن براعم الانتعاش بدأت تظهر، والتزام البائعين واضح من العديد من المنتجات الجديدة والتقنيات المحسنة التي يتم تقديمها الآن".

وقد بلغت حصة مبيعات السماعات الذكية التي تتضمن شاشة عرض 26% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بنسبة 22% قبل عام، وفي سوق السماعات الذكية بشكل عام، احتفظت أمازون بالمركز الأول في الربع الثالث بحصة 28.8 في المائة من الشحنات العالمية، على الرغم من انخفاض مبيعاتها بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، وأشار التقرير إلى أن جميع المنافسين الرئيسيين لشركة أمازون زادوا المبيعات وحصتها فى السوق، باستثناء شركة Xiaomi، التي كان ربعها مخيبًا للآمال.

وتضرر سوق مكبرات الصوت الذكية لعام 2020 بشدة في الربع الأول بسبب مشكلات الإمداد الناجمة عن الوباء، لكنه تعافى بشكل مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يكون الربع الرابع فترة قوية بعد إطلاق النماذج الجديدة من قبل البائعين الأمريكيين الثلاثة الرئيسيين والتحسن المستمر في المعنويات الاقتصادية والمستهلكين في العديد من البلدان، وقال واتكينز: "باستثناء أى اضطراب اقتصادى كبير آخر، نتوقع أن يشهد عام 2021 مزيدًا من النمو الصحي في قطاع السماعات الذكية".