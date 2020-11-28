أودي سبورت تكشف عن سيارة السباق الكهربائية ‏e-tron FE07‎‏ ‏

دبي - يزن راشد - كشفت شركة (أودي سبورت) Audi Sport عن سيارة السباق الجديدة Audi e-tron FE07 التي ستشارك بها في بطولة رياضة السيارات بمعقد واحد 2021 Formula E المخصصة فقط للسيارات الكهربائية.

وتحتوي السيارة المجموعة الكهربائية لنقل القدرة MGU05 التي طورتها (أودي سبورت) بنفسها، وتقول الشركة: إن سيارة السباق e-tron FE07 قادرة على تحقيق ما نسبته 95 في المئة من كفاءة الطاقة، ويمكن أن تنطلق من 0 ميل في الساعة إلى 60 ميلًا في الساعة في 2.8 ثانية فقط.

وقال (آلان ماكنيش) – مدير فريق (أودي سبورت)، وبطل سباق السيارات الرياضية الفرنسي (لو مان) Le Mans، وسائق سباقات الفورمولا 1: “لطالما كانت رياضة السيارات ذات أهمية حاسمة بالنسبة لشركة أودي وتطويرها التقني”. وأضاف: “وهذا أيضًا هو المكان الذي يأتي منه شعارنا الأكثر شهرة ’ميزة من خلال التقنية’ Vorsprung Durch Technik”.

وتعتمد سيارة أودي الجديدة على مجموعة نقل الحركة الكهربائية MGU05، التي تمتاز بأنها خفيفة الوزن، وتأتي بسرعة واحدة، وتزن أقل من 35 كجم. وتحتوي المجموعة نظام تبريد عالي الكفاءة، و6 مراحل كهربائية، ودوار داخلي عالي السرعة بمغناطيس سطحي.

وقال (تريستان سمرسكيل) – قائد مشروع (فورمولا إي) في شركة (أودي سبورت): “لقد حققنا كفاءة إجمالية تزيد عن 95 في المئة لمجموعة نقل الحركة الخاصة بنا”. وأضاف: “تتمتع وحدة العاكس MGU الجديدة بكفاءة تزيد عن 97 في المئة في جميع ظروف القيادة ذات الصلة”.

ووفقًا لشركة (أودي سبورت)، فإن مجموعة نقل الحركة MGU05 توفر ضعف الكفاءة لمحرك بنزين قابل للمقارنة بقوة 250 كيلوواط (335 حصانًا). وأضاف سمرسكال: “إن هذا بوضوح يُظهر فعالية المجموعة الكهربائية نقل الحركة”.

يُذكر أن سيارة e-tron FE07 ستظهر أول مرة في حلبة ريكاردو تورمو في مدينة فالنسيا بإسبانيا في نهاية الأسبوع الحالي لاختبار المجموعة قبل الموسم.

وفي الوقت نفسه، يبدأ موسم 2021 Formula E منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المقبل في تشيلي. ويعد موسم Formula E للعام المقبل الأكثر إثارة، حيث إنه أول سلسلة تعترف بها (بطولة العالم للاتحاد الدولي للسيارات) FIA World Championship.