هواتف Huawei P50 تأتي بتقنية العدسات السائلة

دبي - يزن راشد - تفيد الأنباء بأن هواتف Huawei P50، المتوقع إصدارها في العام المقبل، تأتي مع تقنية العدسات السائلة المبتكرة لتحسين سرعات التركيز بشكل كبير.

وتتطلع شركة هواوي إلى تغيير الأمور في تصوير الهواتف الذكية مرة أخرى عبر تقنية العدسات السائلة الجديدة الحاصلة على براءة اختراع.

ويقال: إن هذه التقنية تحقق تركيزًا بؤريًا يصل إلى مستوى الميلي ثانية، على غرار عين الإنسان تقريبًا.

ويشير تقرير جديد إلى أنه سيتم إنتاج العدسات السائلة وتسويقها بكميات كبيرة في عام 2021.

وأفادت المعلومات بأن تقنية العدسات السائلة الجديدة هذه قد يتم دمجها في هواتف Huawei P50 للعام المقبل.

وحصلت شركة هواوي على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا الجديدة في 25 ديسمبر من العام الماضي، وتم الإعلان عنها في شهر أبريل من هذا العام.

ومن المتوقع أن يتم دمج تقنية العدسات السائلة هذه في وحدة العدسة المقربة ضمن الهاتف مع مستشعر سوني IMX782 الذي لم يُعلَن عنه بعد.

وتوضح المعلومات أن عدسة التكبير التقليدية تحقق التركيز البؤري عن طريق ضبط الطول البؤري بين عدستين بطول بؤري ثابت.

وتستخدم التكنولوجيا الجديدة السائل لتركيز الضوء، وبدلاً من تحريك العدسات، فإن وحدة الكاميرا تغير شكل السائل عن طريق تمرير الكهرباء خلاله للتحكم في التصوير.

ويتيح الحل التقني من هواوي إمكانية استخدام محرك العدسة السائلة لتلبية متطلبات الأداء، مثل: التركيز البؤري التلقائي والتثبيت البصري للصورة، مع تحسين الموثوقية مقارنة بمحركات التركيز التقليدية في ظل ظروف عمل غير طبيعية، مثل: الصدمات والسقوط.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن أن هواوي تحاول ابتكار أجهزة كاميرا جديدة، حيث كانت الشركة أول من أدخل عدسة بيريسكوب ضمن الهاتف الذكي من خلال Huawei P30 Pro الصادر في عام 2019.

وسمحت هذه التقنية الجديدة لشركات صناعة الهواتف الذكية بدمج عدسات التكبير الكبيرة الحجم دون أن تبرز الوحدة من الإطار الخلفي.

وتستخدم عدسة بيريسكوب طريقة انعكاس المرآة لضبط إعدادات التكبير قبل أن يصل الضوء إلى مستشعر الصورة.