ZTE Watch Live .. ساعة ذكية ببطارية تستمر 21 يومًا

دبي - يزن راشد - كشفت شركة ZTE النقاب في الصين عن ZTE Watch Live، وهي أحدث ساعة ذكية للشركة تركز على اللياقة البدنية.

وتأتي الساعة الذكية بشاشة مربعة الشكل تعمل باللمس من نوع TFT LCD وبقياس 1.3 إنش وبدقة 240×240 بكسلًا.

وتزن ساعة ZTE Watch Live نحو 35 جرامًا، بينما تصل أبعادها إلى 40.6×34.6×10.8 ملم، وهي مصنفة وفقًا لمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وتأتي الساعة مع حزام من السيليكون الناعم القابل للاستبدال، الذي يتوفر بخيارات لونية متعددة.

ومن أجل اللياقة البدنية، يوفر الجهاز القابل للارتداء 12 تتبعًا مختلفًا للأنشطة الرياضية، التي تشمل المشي والجري وركوب الدراجات والقفز والسباحة وما إلى ذلك.

وبالإضافة ذلك، فإن هناك الإشعارات في الوقت الفعلي والتحكم في الموسيقى والتذكيرات ووظيفة التقاط الصور عن بُعد من خلال الهاتف.

وهناك تطبيق للطقس بالإضافة إلى وظيفة “العثور على هاتفي”، التي يمكن أن تصدر رنينًا للجهاز المقترن إذا كنت قد ضعته في غير مكانه.

وتستخدم الساعة تقنية البلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، ويمكنها بعد الاقتران عرض المكالمات الواردة والرسائل والإشعارات وتوقعات الطقس وما إلى ذلك.

وتعمل ZTE Watch Live على تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى مستويات تشبع الأكسجين في الدم SpO2 من خلال مستشعر بصري.

ويمكنها أيضًا تتبع سجلات نومك ومستويات التوتر وتقييم جودة النوم باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، وتقوم الشركة بإطلاق عدة وجوه للساعة لتناسب المستخدمين.

وتم تصنيف عمر البطارية بين 14 و 21 يومًا عند الاستخدام بشحنة واحدة، وذلك بالرغم من عدم وجود معلومات عن سعة البطارية الدقيقة.

ويتم الشحن عبر وسادة مغناطيسية خاصة، وهي تدعم الشحن السريع، وتزعم الشركة أن شحن الساعة لمدة خمس دقائق يتيح استخدامها طوال اليوم.

وعلى غرار Apple Watch والعديد من الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد، فإن ZTE Watch Live تأتي أيضًا مع تذكير ثابت يساعد في تنبيه المستخدمين للاستيقاظ والتحرك بعد فترة زمنية محددة.

وتم إدراج ZTE Watch Live بسعر 229 يوانًا صينيًا (35 دولارًا) عبر موقع الشركة الإلكتروني، على أن تبدأ المبيعات الرسمية في 3 ديسمبر.

يذكر أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء قد توسع بشكل كبير في عام 2020 وسط جائحة كورونا، وينمو هذا القطاع – الذي يضم الساعات الذكية والنطاقات الذكية وأجهزة الصوت اللاسلكية وغيرها من التقنيات ذات الصلة – بشكل كبير بفضل التوافر الواسع للمنتجات التنافسية من العلامات التجارية المتميزة.