شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة بيئية جديدة لتقليل وصول ألياف الملابس البلاستيكية للمحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية خيرية بيئية، إن الغسالات المعروضة للبيع يجب أن يكون لديها مرشحات خاصة لالتقاط الألياف البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من الملابس، فتدعو حملة "أوقفوا خيوط المحيط" التي أطلقتها جمعية حماية الأحياء البحرية حكومة المملكة المتحدة إلى تحويل استخدام المرشحات إلى قانون بحلول عام 2024.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "صحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، على الرغم من ذلك، فإن المؤسسة الخيرية تضغط أيضًا على صانعي الغسالات مباشرة على أمل اتخاذ إجراء أسرع، وتطلب من الجمهور المساعدة من خلال تغريد رسالتهم.

وجدت الأبحاث التي أجرتها YouGov نيابة عن المؤسسة الخيرية، أن أكثر من أربعة أخماس البالغين الذين شملهم الاستطلاع أيدوا إدخال مثل هذه التدابير التشريعية.

وفي الوقت نفسه، قال 26 في المائة إنهم سيكونون على استعداد تام لدفع 50 جنيهًا إسترلينيًا إضافية مقابل الغسالة التالية إذا كانت هذه تأتي مع مرشح لالتقاط الألياف البلاستيكية الدقيقة.

وهذه الألياف البلاستيكية الدقيقة يبلغ طولها أقل من خمسة ملليمترات، ويتم إنتاج ألياف دقيقة في كل خطوة من خطوات عملية تصنيع الملابس، ويتم إطلاقها عند غسل الملابس في الغسالة.

أفادت دراسة في سبتمبر، أن الغسالات تفرغ حوالي 165000 طن من الألياف الاصطناعية في المحيط كل عام، و 175000 طن أخرى على اليابسة.

قالت لورا فوستر من جمعية الحفاظ على البيئة البحرية: "لقد وجد بحثنا أن الجمهور يدعم بشكل كبير دعوتنا للتشريع، والمستهلكون على استعداد لدفع المزيد لتقليل تدفق المواد البلاستيكية الدقيقة إلى المحيط".

وأضاف الدكتور فوستر: "إنه لأمر رائع أن نرى الدعم الذي تلقته عريضتنا حتى الآن، لكننا الآن بحاجة إلى أن يظهر الجمهور دعمهم وينضم إلى عملنا للتواصل مع الشركات المصنعة مباشرةً".

إذا استطعنا أن نظهر للمصنعين أن الجمهور يريد تركيب هذه المرشحات في أقرب وقت ممكن، فنحن نأمل في تسريع العملية التشريعية وتجهيز المرشحات في المستقبل القريب، وتم حتى الآن توقيع عريضة أطلقتها المؤسسة الخيرية من جانب أكثر من 12000 شخص، ويمكن العثور عليها على موقع جمعية حماية الأحياء البحرية.