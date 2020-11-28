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آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 6:57 مساءً
HTC تستعد لإطلاق سماعة لاسلكية مميزة
يبدو ان شركة HTC المتميزة بإصداراته التقنية، ستفاجئ مستخدميها بإصدار متميز من السماعات اللاسلكية، حيث ظهرت بعض من مواصفات السماعة اللاسلكية المرتقبة مع صور مسربة قبل الإعلان الرسمي.
كشف التسريبات التي خرجت من قاعدة بيانات NCC عن أن سماعة HTC اللاسلكية المرتقبة تنطلق لاحقاً بقدرة بطارية 480 mAh، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB-C.
كما تشير التسريبات إلى أن السماعة اللاسلكية ستعرف بسماعة HTC TWS1، أيضاً تتضمن حافظة للشحن بقدرة بطارية 400 mAh، مع بطارية بقدرة 40 mAh في كل جهة من السماعات اللاسلكية.
أيضاً كشفت الصور المسربة لسماعة HTC TWS1 عن تصميم يدعم التحكم باللمس، كما تتضمن حافظة الشحن إضاءة LED، أيضاً توضح الصور المسربة ثقب صغير يعود للميكروفون الخارجي، كما تظهر السماعة اللاسلكية في الصور باثنان من الألوان هما الأسود والأبيض.
ومن المقرر أن تدعم الحافظة شحن السماعة اللاسلكية من صفر إلى 100% خلال ساعة ونصف الساعة تقريباً بقدرة 5W، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل حول السماعة اللاسلكية قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر بحجم أصغر وعمر أطول.. “صور” للسماعة المميزة من HTC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.