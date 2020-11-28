تكنولوجيا: إعلانات تشويقية من Samsung Display لشاشة ثلاثية الطي وأخرى بتصميم قابل للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري إعلانات تشويقية جديدة توضح من خلالها اثنان من التصاميم في الهواتف الذكية المميزة بشاشة ثلاثية قابلة للطي، بينما يأتي الهاتف الأخر بشاشة قابلة للتدوير.

كشفت سامسونج على مدونتها الرسمية عن مخططات توضح رؤية الشركة للأجهزة القادمة التي تتميز بشاشة قابلة للتدوير أو قابلة للطي.

ويظهر التصميم الأول لهاتف Galaxy Fold برؤية جديدة مع شاشة ثلاثية، وهو تصميم يستهدف تخطي إضافة شاشة خارجية في تصميم الهاتف، كما تظهر فقط الشاشة العلوية في التصميم عند طي الهاتف، على أن يتميز هذا التصميم بشاشة OLED.

بينما يكشف المخطط الثاني عن تصميم هاتف مميز بشاشة قابلة للسحب والتدوير داخل إطار إسطواني صغير، حيث لا تشغل الشاشة مساحة كبيرة بعد التدوير، إلا أن هذا التصميم يدعم المستخدم بتجربة تحاكي أجهزة الحاسب، لذا لن تستهدف الشاشة دعم المستخدم كهاتف بشكل رئيسي، بل كجهاز يدعم مهام أكثر ومميزة بتصميم محمول بتجربة أفضل في التنقل.

يذكر أن شركة سامسونج لم تؤكد بشكل رسمي على خططها لبدء تنفيذ هذه التصاميم الجديدة في الهواتف الذكية، إلا أن براءة إختراع سامسونج توضح رؤيتها في تصميم الشاشات في الجيل القادم من الأجهزة الذكية.

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