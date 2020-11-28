تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي يستعرض المواصفات الرئيسية لرقاقة Exynos 1080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري رقاقة Exynos 1080 رسمياً منذ أسبوعين تقريباً، حيث ترتكز الرقاقة على معمارية EUV FinFET بدقة تصنيع 5 نانومتر، واليوم تقدم سامسونج مزيد من التفاصيل في مقطع فيديو تشويقي جديد.

كشف مقطع الفيديو التشويقي الذي نشر على شبكة اليوتيوب عن المواصفات الرئيسية لرقاقة Exynos 1080، حيث تضم الرقاقة مودم 5G، تدعم إتصال بسرعة 5.1 جيجابت في الثانية لشبكات NR Sub-6GHz.

كما تقدم سامسونج في رقاقة معالج Exynos 1080 أنوية NPU الجديدة التي ستدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في الأجهزة، أيضاً أكد مقطع الفيديو التشويقي على أن وحدة المعالجة المركزية تتضمن ثماني من الأنوية والتي تشمل أنوية ذات الآداء العالي، كما نضم وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G78.

أيضاً من المقرر أن تتميز رقاقة معالج Exynos 1080 بدعم تقنية HDR10 Plus، كما تدعم معدل تحديث 144Hz، وجودة عرض Full HD Plus، أيضاً تدعم الرقاقة حتى 200 ميجا بيكسل في إعدادات الكاميرة، كمت تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K Ultra HD.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف vivo X60 Pro هو أول إصدار ينطلق برقاقة معالج Exynos 1080 من سامسونج لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لمزيد من التفاصيل.

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