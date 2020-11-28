باحثون يُطورون دواءً للمساعدة في عملية الشفاء عن طريق محاكاة الإلتهاب

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت قد تساءلت يومًا عن سبب التهاب أجزاء معينة من أجسامنا أثناء الإصابة، فذلك راجع لنظام المناعة في الجسم والذي يقوم بالإستجابة بتلك الطريقة، فالتورم يساعد على زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المعنية للمساعدة في عملية الشفاء، وهذا مفهوم عمل الباحثون عليه لإبتكار دواء يمكن أن يساعد في تحسين عملية الشفاء.

هذا الدواء يُعرف بإسم SDV1a ويُمكن حقنه في جميع أنحاء الجسم. عند الحقن، يُحاكي الدواء إشارات الإلتهاب لتلك المنطقة المعينة، مما سيُغري بعد ذلك الخلايا الجذعية للتوجه إلى المنطقة المصابة لتعزيز عملية الشفاء من دون الآثار الجانبية للالتهاب. في إختباراتهم على الفئران المصابة بمرض Sandhoff التنكسي العصبي، وجدوا أنه عندما تم حقن الدواء في أدمغة الفئران جنبًا إلى جنب مع الخلايا الجذعية العصبية البشرية، كانت الخلايا الجذعية للفئران المُعالجة أكثر قدرة على الإنتقال إلى حيث كانت هناك حاجة إليها.

ومن الواضح أن هذا أدى إلى إطالة عمر الفئران وتأخير ظهور الأعراض المرتبطة بالمرض. ووفقًا لـ Evan Snyder، كبير مؤلفي الدراسة، فإنه يرى الكثير من الإمكانات للدواء، خاصةً مع الاضطرابات العصبية التنكسية. ” نحن متفائلون بأن آلية عمل هذا الدواء قد تفيد مجموعة متنوعة من الإضطرابات العصبية التنكسية، بالإضافة إلى الحالات غير العصبية مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل وحتى سرطان الدماغ “.

بالطبع، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى الهيئات التنظيمية تمنح موافقتها لهذا الدواء من أجل إستخدامه على البشر، ولكن هذا بالتأكيد يُمثل تطورًا مثيرًا للإهتمام.