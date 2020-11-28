تويتر ستُعيد إطلاق برنامج التحقق من مصداقية الحسابات في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات، قامت تويتر بإطلاق برنامج للتحقق من الحسابات يقوم في الأساس ” بالتحقق ” من حسابات المستخدمين مع وضع أيقونة زرقاء بجوار أسمائهم للإشارة إلى أنهم من يدعون. هذا يسمح بتمييز حسابات المستخدمين العاديين عن حسابات الشخصيات العامة مثل الرؤساء التنفيذيين للشركات والصحفيين والسياسيين والمشاهير والمؤثرين وما إلى ذلك.

ومع ذلك، أوقفت الشركة هذا البرنامج لأنها أرادت التوقف على بعض مكامن الخلل فيه. الخبر السار للمستخدمين الذين يأملون في جعل حساباتهم ضمن الحسابات المصادق عليها من قبل تويتر، فقد أعلنت الشركة أنه بحلول العام 2021، ستُعيد إطلاق برنامج التحقق من الحسابات الخاص بها، وتسعى للحصول على ملاحظات من المستخدمين حول كيفية التعامل معه.

ووفقًا لتويتر، فقد صرحت بالقول : ” نحن نعلم مدى أهمية أن تكون قادرًا على التعبير عن نفسك ومعرفة من تتحدث إليه على تويتر. لذلك، نشارك اليوم بداية خططنا لتجديد كيفية تعريف الأشخاص لأنفسهم على تويتر، بدءًا من التحقق ومطالبة الجمهور بمشاركة الملاحظات حول مسودة سياسة التحقق الجديدة الخاصة بنا. أصبح طلب الملاحظات العامة جزءًا مهمًا من عملية تطوير سياستنا لأننا نريد أن نضمن، كخدمة مفتوحة، أن تعكس قواعدنا أصوات الأشخاص الذين يستخدمون تويتر “.

في الوقت الحالي، ستركز تويتر على التحقق من حسابات الأفراد أو الشركات المنتمون إلى الحكومات والشركات والعلامات التجارية والمنظمات غير الربحية والأخبار والترفيه والرياضة والنشطاء والمنظمين والأفراد المؤثرين الآخرين. ذكرت الشركة أيضًا أنه بصرف النظر عن أيقونة المصادقة الزرقاء، فإنها تبحث أيضًا في العلامات وأنواع الحسابات الأخرى التي يمكن أن تساعد المستخدمين في التعريف بأنفسهم بطرق أخرى.