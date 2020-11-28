إذا كنت من مالكي android Tv فهذا التحديث سيجذبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحديث جديد من منصة يوتيوب على اندرويد تي في حيث يمكن للمستخدم مشاهدة المحتوى بدقة 8k .

يوفر التطبيق دعمًا للبث بدقة 8K عبر أجهزة التلفاز العاملة بنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث.

ويقدم العديد من صناع المحتوى في الوقت الحالي محتوى بدقة 8K عبر منصة يوتيوب، لكن معظم المشاهدين عبر المنصة لا يمكنهم الوصول إلى جهاز داعم لبث المحتوى بهذه الدقة.

كما أن القلة ممن لديهم تلفزيون داعم لدقة 8K لا يمكنهم بث مقاطع الفيديو بهذه الدقة لأن تطبيق يوتيوب لمنصة Android TV لا يدعم البث بدقة 8K.

لكن من المقرر أن يتغير هذا قريبًا، حيث إن آخر تحديث لتطبيق يوتيوب لمنصة Android TV يوفر دعمًا محدودًا للبث بدقة 8K

ويوضح سجل التغيير أن التحديث يوفر دعمًا للبث بدقة 8K لعدد محدود من الأجهزة، لكنه لا يحدد بالضبط النماذج المدعومة في الوقت الحالي.

وفي حال كان لديك جهاز مدعوم، فسترى إعدادًا جديدًا لدقة 8K في خيارات جودة الفيديو في مقاطع الفيديو المدعومة.

وإلى جانب الدعم المحدود للبث بدقة 8K، فإن أحدث تحديث للتطبيق يجلب تغييرًا آخر ملحوظًا يتمثل في دعم Cast Connect.

ويسمح Cast Connect للمستخدمين بالتحكم في الوسائط المرسلة عبر Android TV باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز بدلاً من التحكم فيها باستخدام الجهاز الذي يقوم ببث الوسائط.

ويجب أن يؤدي هذا إلى جعل تجربة البث أكثر سلاسة عبر منصات Android TV.

ويتضمن سجل التغيير دعم البث بدقة 8K، إلى جانب دعم ميزة Cast Connect، ودعم تشغيل AV1 HDR.

وبالإضافة إلى امتلاك منصة Android TV داعمة لدقة 8K والعثور على مقاطع فيديو يوتيوب بدقة 8K، فإنه لا يمكنك الاستمتاع بهذه الميزة إلا إذا كانت منصة Android TV تعمل بأحدث إصدار.

ومن المفترض أن يساعد ترميز الفيديو القادم H.266 عند استهلاك مثل هذا المحتوى العالي الدقة عبر الإنترنت من حيث الفوائد المحسنة لمعدل البت إلى الجودة.

ويُعد ترميز الفيديو المتعدد الاستخدامات، والمعروف أيضًا باسم H.266، بمنزلة ترميز الفيديو في المستقبل، وهو معيار لضغط الفيديو تم الانتهاء منه في 6 يوليو 2020.