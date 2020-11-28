تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف TCL 20 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة TCL لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G في بداية 2021، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات TCL 20 5G قبل الإعلان الرسمي.

تنطلق أول التسريبات حول هاتف TCL 20 5G اليوم عبر صفحة Evan Blass لتقدم بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 690، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع حجم كبير في الشاشة.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف TCL 20 5G يأتي بحجم شاشة 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تشير التسريبات إلى أن شاشة الهاتف تتميز بلوحات LCD.

أيضاً من المقرر وفقاً لما جاء من تسريبات أن يتميز هاتف TCL 20 5G بمستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل، الذي يأتي إلى أسفل زر التحكم في الصوتيات، كما يضم الهاتف زر مخصص لتنشيط مساعد جوجل الرقمي في الجانب الأيسر من إطار الهاتف.

كما تتميز كاميرة TCL 20 5G الخلفية بتصميم رأسي، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

وتقدم TCL هاتف 5G الجديد بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في بداية العام المقبل.

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