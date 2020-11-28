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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق YouTube في الإصدار الخاص بأجهزة التلفاز بنظام تشغيل الأندوريد، والذي يجلب دعم تشغيل محتوى الفيديو بدقة 8K.
قدمت شركة جوجل دعم لمحتوى بدقة 8K للمرة الأولى خلال عام 2015، وذلك قبل أن تحقق التقنية الإنتشار في الكاميرات وأجهزة التلفاز الذكية، ولقد إرتفع عدد الهواتف الذكية المميزة بدعم تسجيل فيديو بدقة 8K في الفترة الأخيرة واليوم ينطلق تحديث لتطبيق اليوتيوب على أجهزة تلفاز الأندوريد مع دعم تشغيل محتوى 8K.
وتشير جوجل إلى أن التحديث الجديد من تطبيق اليوتيوب يقدم دعم عرض محتوى بدقة 8K للأجهزة التي تدعم نظام تشغيل Android 10 أو الإصدارات اللاحقة، لذا سيقتصر الدعم على الأجهزة التي تدعم هذا الإصدار من نظام تشغيل الأندوريد.
ومن المقرر أن ينطلق الإصدار v2.12.08 من تحديث YouTube على أجهزة التلفاز بالمميزات التالية:
- عرض YouTube Music في شاشة البداية
- دعم Cast Connect
- دعم تشغيل محتوى بدقة 8K على أجهزة التلفاز المميزة بنظام Android 10 فما فوق
- إضافة تحسينات في إختيارات جودة العرض
- تصحيح مشكلة التوقيت والتاريخ في التطبيق
أيضاً من المقرر أن يدعم إضافة Cast Connect المطوريين في تمكين ميزة البث في التطبيقات، كما ستدعم التطبيقات في التحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد.
يذكر أن دعم تشغيل AV1 HDR رصد في التغييرات التي طرأت في هذا الإصدار، إلا أنها إستبدلت لاحقاً بدعم Cast Connect، لذا من المتوقع أن تضاف الميزة في تحديث لاحقا بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات في تطبيق اليوتيوب.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تطبيق YouTube يدعم الآن تشغيل محتوى بدقة 8K على أجهزة تلفاز Android لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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