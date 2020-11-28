تكنولوجيا: تطبيق YouTube يدعم الآن تشغيل محتوى بدقة 8K على أجهزة تلفاز Android

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق YouTube في الإصدار الخاص بأجهزة التلفاز بنظام تشغيل الأندوريد، والذي يجلب دعم تشغيل محتوى الفيديو بدقة 8K.

قدمت شركة جوجل دعم لمحتوى بدقة 8K للمرة الأولى خلال عام 2015، وذلك قبل أن تحقق التقنية الإنتشار في الكاميرات وأجهزة التلفاز الذكية، ولقد إرتفع عدد الهواتف الذكية المميزة بدعم تسجيل فيديو بدقة 8K في الفترة الأخيرة واليوم ينطلق تحديث لتطبيق اليوتيوب على أجهزة تلفاز الأندوريد مع دعم تشغيل محتوى 8K.

وتشير جوجل إلى أن التحديث الجديد من تطبيق اليوتيوب يقدم دعم عرض محتوى بدقة 8K للأجهزة التي تدعم نظام تشغيل Android 10 أو الإصدارات اللاحقة، لذا سيقتصر الدعم على الأجهزة التي تدعم هذا الإصدار من نظام تشغيل الأندوريد.

ومن المقرر أن ينطلق الإصدار v2.12.08 من تحديث YouTube على أجهزة التلفاز بالمميزات التالية:

عرض YouTube Music في شاشة البداية

دعم Cast Connect

دعم تشغيل محتوى بدقة 8K على أجهزة التلفاز المميزة بنظام Android 10 فما فوق

إضافة تحسينات في إختيارات جودة العرض

تصحيح مشكلة التوقيت والتاريخ في التطبيق

أيضاً من المقرر أن يدعم إضافة Cast Connect المطوريين في تمكين ميزة البث في التطبيقات، كما ستدعم التطبيقات في التحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد.

يذكر أن دعم تشغيل AV1 HDR رصد في التغييرات التي طرأت في هذا الإصدار، إلا أنها إستبدلت لاحقاً بدعم Cast Connect، لذا من المتوقع أن تضاف الميزة في تحديث لاحقا بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات في تطبيق اليوتيوب.

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