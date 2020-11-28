شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تدعو لإنشاء بدائل محلية عن "يوتيوب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السلطات الروسية إلى إنشاء مواقع محلية لاستضافة ومشاركة الفيديوهات، بهدف وضع حد لهيمنة موقع "يوتيوب" الأمريكي في هذا المجال، وجاءت هذه الدعوة في بيان نشرته هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ("روس بوتريب نادزور") اليوم السبت، بشأن رسالة بعثتها إلى شبكة "جوجل" بعد إغلاق "يوتيوب" التابع لها قنوات وكالة ANNA NEWS الروسية.

وطالبت الهيئة الفيدرالية "غوغل" بالتراجع عن هذا الإجراء واستئناف الوصول إلى قنوات الوكالة الروسية بأسرع وقت ممكن، متهمة الشركة الأمريكية بـ"انتهاج سياسة الرقابة القمعية المشددة بحق وسائل الإعلام الروسية"، وتابعت أن هذا الأمر"غير مقبول ويخالف المبادئ الأساسية لحرية تبادل المعلومات"، بحسب روسيا اليوم.

واختتم البيان بالقول: "نلفت انتباه وسائل الإعلام الروسية إلى ضرورة وضع قنوات المعلومات في مواقع استضافة الفيديوهات الوطنية، وندعو شركات الإنترنت الرائدة في البلاد إلى مساعدة وسائل الإعلام الروسية في إنشاء هذه المواقع والترويج لها".

وعلى جانب أخر فبينما لا يزال العالم يلحق بمحتوى 4K، بدأت منصة "يوتيوب" لبث الفيديوهات المملوكة لشركة جوجل، على ما يبدو فى اختبار بث محتوى 8K على نظامها الأساسى، وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، حيث إن الإصدار 2.12.08 من تطبيق يوتيوب يوفر "دعمًا محدودًا" لأجهزة Android TV التي تعمل بنظام Android 10 وما فوق.