تكنولوجيا: هواوي تخطط لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بتقنية العدسات السائلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت العملاق الصيني هواوي تقنية العدسات السائلة لدعم إصدارات الشركة المميزة من الهواتف الذكية، وفي أحدث التقارير أشير إلى أن هواوي وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إختبار تقنية العدسات السائلة إستعداداً لدعم الجيل القادم من هواتف الشركة.

تستهدف تقنية “liquid lens” المطورة من هواوي جلب تحسينات كبيرة إلى ميزة التركيز وإستقرار التصوير، مع إضافة تحسينات في توقيت التركيز، حيث تعمل تقنية العدسات السائلة على خفض زمن التركيز النلقائي إلى بضع ميلي ثانية لتتطابق مع التركيز التلقائي للعين البشرية.

كما تشير التسريبات إلى أن تقنية العدسات السائلة ستستخدم من هواوي في كاميرة telephoto في البداية، لتستبدل بها العملاق الصيني العدسات المتحركة، حيث من المقرر أن يتغير شكل السائل عبر الفولت المتغير لتركيز الإضاءة بكفاءة أعلى في موقع محدد.

أيضاً من المقرر أن تأتي تقنية العدسات السائلة بعمر إفتراضي أطول مقارنة بالمحركات التقليدية التي تدعم ميزة التركيز التلقائي، كما تأتي تقنية العدسات السائلة من هواوي مع مستشعر سوني IMX782 الذي يعلن عنه رسمياً لاحقاً.

المصدر

اعلان





