فيسبوك قد تطلق ليبرا مطلع يناير القادم ولكن بوضع جديد

دبي - يزن راشد - ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) اليوم الجمعة أن عملة (ليبرا) Libra المشفرة من شركة فيسبوك جاهزة للإطلاق مطلع شهر كانون الثاني/ يناير القادم، وذلك نقلًا عن ثلاثة أشخاص مجهولين شاركوا في المشروع.

وقالت فايننشال تايمز نقلًا عن أحد الأشخاص: إن (جمعية ليبرا) التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا لها، والتي ستصدر العملة المشفرة وتحكمها، تخطط لإطلاق عملية رقمية واحدة مدعومة بالدولار.

وستمثل هذه الخطوة تقليصًا أكبر لطموحات المشروع مقارنةً بتلك التي أُعلن عنها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك ردًا على رد الفعل التنظيمي والسياسي ضد المشروع.

وأُعيد إطلاق (ليبرا) – التي كشفت عنها شركة فيسبوك العام الماضي – في شكل مخفف بعد أن أثار المنظمون والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مخاوف من أنها قد تضر بالاستقرار المالي، وتقوض السلطة السائدة على المال.

وتسعى (جمعية ليبرا) – التي تعد فيسبوك واحدة من أعضائها البالغ عددهم 27 عضوًا – إلى الحصول على الضوء الأخضر من هيئة مراقبة الأسواق السويسرية لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية فردية، بالإضافة إلى عملة رمزية تستند إلى العملات المستقرة ذات سعر الصرف الثابت.

ومع ذلك، وفي إطار الخطة الجديدة للهيئة، فإن عملات أخرى مدعومة بالعملات التقليدية، بالإضافة إلى العملات المركبة، ستُقدَّم في وقت لاحق، وذلك حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وذكر تقرير نُشر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن القادة الماليين في الاقتصادات السبع الكبرى في العالم يعارضون إطلاق (ليبرا) حتى يتم تنظيمها على النحو الصحيح.

وجاء في التقرير أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا يعتقدون بأنه يمكن للمدفوعات الرقمية أن تُحسِّن الوصول إلى الخدمات المالية، وتقلل من أوجه القصور والتكاليف.

يُشار إلى أن العملات المستقرة صُممت لتجنب التقلبات النموذجية للعملات المشفرة، مثل: البيتكوين، مما يجعلها من الناحية النظرية أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات المالية.