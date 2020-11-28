شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 12 يعمل على إصلاح مشاكل تحديث نظام التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما عانت تحديثات أندرويد من مشكلة fragmentation أو "تفرق البرامج" وهو ملء البرامج أماكن متفرقة من موضع التخزين لمدة طويلة دون أن تخلى مكانها لعمل برامج أخرى، خاصة منذ نظام Ice Cream Sandwich وLollipop، حيث استغرق الأمر وقتًا طويلاً لمصنعى المعدات الأصلية لتنفيذ آخر تحديث لنظام أندرويد على أجهزتهم.

وقد حاولت جوجل حل المشكلة من خلال تقديم Project Treble الذى فصل إطار عمل نظام التشغيل أندرويد عن برنامج SoCs ذى المستوى الأدنى، وقدمت جوجل بعد ذلك Project Mainline وجعلت بعض وحدات Mainline معينة إلزامية مع كل تحديث لنظام أندرويد، والآن، واكتشف المطور luca020400 المعترف به من قِبل XDA منشورًا بواسطة مهندس جوجل يشير إلى أن الشركة تخطط لاستبدال أندرويد Runtime بوحدة Mainline في أندرويد 12، مما يسمح بتحديث مكونات نظام التشغيل الأساسية عبر متجر Play تمامًا مثل التطبيقات.

ويترجم أندرويد Runtime الرمز الثانوي لتطبيق أندرويد إلى إرشادات الجهاز الأصلي، فهي وظيفة مهمة جدًا لنظام أندرويد البيئي، ومن خلال تنفيذ Project Mainline إلى ART، يمكن لـجوجل تعديل أشياء معينة أو إصلاح مشكلة أمنية في أي وقت دون انتظار مراجعات نظام التشغيل.

ووفقًا للمنشور، ستصبح ART وحدة Mainline قابلة للتحديث في أندرويد S / أندرويد 12، وهذا سيسمح لـجوجل بمزيد من التحكم في التحديثات، وباستخدام ART القابل للتحديث، يمكن لـجوجل معالجة أي مشكلة أو تحديث بعض الأشياء دون انتظار تحديث نظام التشغيل بالكامل عبر OTA.

وأيضًا إذا ألزم جوجل جميع مصنعي المعدات الأصلية بتنفيذ وحدة ART الموقعة من جوجل، فيمكنها حتى التحكم في دفع التحديثات إلى ART على أجهزة أندرويد باستخدام متجر Play، وسيجلب التطبيق مزيدًا من الاتساق عبر جميع تطبيقات أندرويد، ومع ذلك، فإنه في نفس الوقت سيقيد مصنعي المعدات الأصلية ليكونوا قادرين على إجراء أي تغييرات على ART وسيمنعهم أيضًا من تنفيذ التخصيص الذي يضيفونه عادةً إلى أجهزتهم.