شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يبدأ فى اختبار بث 8K لمستخدمى Android TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما لا يزال العالم يلحق بمحتوى 4K، بدأت منصة "يوتيوب" لبث الفيديو المملوكة لشركة جوجل، على ما يبدو فى اختبار بث محتوى 8K على نظامها الأساسى، وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، حيث إن الإصدار 2.12.08 من تطبيق يوتيوب يوفر "دعمًا محدودًا" لأجهزة Android TV التي تعمل بنظام Android 10 وما فوق.

وهذا يعني أن أجهزة التليفزيون الذكية التى تعمل على أى من إصدارات تحديث أندرويد السابقة لن تحصل على الدعم، وفيما يلي التغيير الكامل لتطبيق يوتيوب TV:

• عرض شاشة البداية لموسيقى يوتيوب

• دعم Cast Connect

• دعم 8K محدود لنظام Android 10 والإصدارات الأحدث

• تحديد دقة محسّنة

• إصلاح مشاكل التاريخ والوقت غير الصحيحة

• تحسينات أخرى على النظام الأساسي.

ومؤخرًا أكدت جوجل أنها تضيف دعمًا للذكاء الاصطناعى وخوارزميات التعلم الآلى والتى ستضيف تلقائيًا فصولًا إلى الفيديو، وحاليًا، من المفترض أن يضيف منشئو المحتوى الفصول يدويًا فى طابع زمنى معين إلى كل مقطع فيديو فى وقت تحميله، فيما أكدت شركة جوجل أنها بدأت فى اختبار خوارزمية التعلم الآلي الجديدة للذكاء الاصطناعي لموقع يوتيوب والتي ستستخدم التعلم الآلي لتحديد النصوص في الفيديو لإنشاء فصول الفيديو تلقائيًا.

ويتم حاليًا اختبار الميزة على عدد صغير من مقاطع الفيديو بشكل عشوائي، وتمنح جوجل أيضًا الموزعين خيار إلغاء الاشتراك في التجربة في حالة تأثر مقاطع الفيديو الخاصة بهم بميزة الفصل التلقائي.