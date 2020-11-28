شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصرى يشارك فى مسابقة ناسا لمساعدة المستخدمين على زيارة القمر عبر الـ VR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لعقد بعض المسابقات للعامة من أجل إيجاد فكرة جيدة لأحد مشاريعها الفضائية، ولكن هذا الأمر الذى تقم به منذ سنوات، ازداد الفترة الأخيرة عن أي وقت سابق، لكن الأمر المميز في ذلك أنه يمكن لأي شخص أن يشارك في تلك المسابقات من كافة أنحاء العالم، حيث تمكن مصطفى إبراهيم الفجال الشاب المصري ذو الـ 24 عاما من المشاركة في هذه المسابقة، بل والحصول على المركز الثالث في مسابقة ناسا لعام 2019.

يحكى مصطفى بدايته في أنه شارك في العديد من المسابقات المحلية مثل مسابقات إبداع مصر ومسابقات الابتكارات العلمية، حتى تمكن من المشاركة فيه مسابقة ناسا، حيث كان مشروعهم يركز على حل المشكلة التى تتعلق برغبة الكثيرين في السفر إلى القمر.

لكن المشكلة تتمثل في صعوبات خاصة بالتمويل والتحمل الجسدي وغيرها من تلك الأمور، الأمر الذى دفعهم للتفكير في إطلاق لعبة تعتمد على الواقع المعزز تساعد المستخدمين على استكشاف القمر والقيام بمهمات بداخله بكل سهولة ويسر دون انتقال الشخص من مكانه.

وأوضح أنه كان من المقرر أن يقوموا بالسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي الجائزة، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم حال دون قيامهم بذلك، لكنه أشار إلى أنه تقدم هذا العام للمسابقة مرة أخرى إلى أن الحظ لم يحالفهم هذه المرة، لكنه أوضح أنه سيقوم خلال الأعوام المقبلة بإعادة المحاولة من جديد.



مسابقة ناسا