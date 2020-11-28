تكنولوجيا: عروض مميزة من عروض الجمعة البيضاء على أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون تقديم أفضل العروض والتخفيضات الاستثنائية بمناسبة الجمعة البيضاء على كافة المنتجات، بما في ذلك المنتجات المتعلقة بأجهزة الألعاب والجوالات والحواسب وغيرهم. وتستمر هذه الخصومات والتي تصل إلى 70% في الفترة من 24 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. إليكم أفضل عروض الجمعة البيضاء من أمازون: سانديسك بطاقة ذاكرة 512 جيجا مايكرو SDXC UHS-I لأجهزة نيتيندو سويتش السعر: 348.01 ريال سعودي. المواصفات: تدعم كل من نينتندو سويتش ونينتندو سويتش لايت.

توفر سرعات مذهلة: بسرعات قراءة تصل إلى 100 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة تصل إلى 90 ميجابايت/ثانية.

تصل سعتها حتى 512 جيجابايت (1 جيجابايت=1,000,000,000 بايت. تخزين المستخدم الفعلي أقل.)

ضمان محدود مدى الحياة. للحصول عليها أنقر هنا. مزود طاقة VTE-600 من كوجر – باللون اسود السعر: 270 ريال سعودي. المواصفات: يوفر كفاءة عالية للغاية.

ثابت للغاية.

الجهد الكهربائي الخارج: 3.3 فولت تيار مستمر.

يدعم أحدث مواصفات ATX12V التي تم إنشاؤها للاستخدام مع منصات وحدة المعالجات متعددة النواة.

مستويات ضوضاء منخفضة للغاية بفضل مروحتها فائقة الهدوء ذات مقاس 120 ملم.

تصميم مثالي ايرو ديناميكي، لتشغيل هادئ أكثر.

يدعم بي سي اي اكسبرس 3.0 بطاقات رسومات الجيل التالي مع موصل 8 (6+2) دبوس منفذ الملحقات الإضافية السريع.

قيمة بي اف تصل إلى 99%. للحصول عليه أنقر هنا. حزمة بلايستيشن من سوني (نظارات VR + كاميرا بلايستيشن + لعبتين عدد 2 ألعاب (VR World وConcrete Genie) السعر: 1149 ريال سعودي. المواصفات: اكتشف لعبة VR World مع أكثر من 200 لعبة لتجربتها مع بلايستيشن VR.

يعمل بلايستيشن VR (المدعوم بأحدث التقنيات) على نقل اللاعبين من منازلهم إلى داخل الألعاب والتمتع بتجارب الواقع الافتراضي الغامرة.

من خلال عناصر التحكم البصرية والصوت ثلاثي الأبعاد وعناصر التحكم التلقائية، يتمكن اللاعبون من العيش في بلايستيشن VR أحلام الألعاب الملحمية، بدءًا من السباق المرتفع وقتال التنانين إلى استكشاف الفضاء العميق.

فقط قم بتوصيل جهاز بلايستيشن 4 أو PS4 Pro لبدء تجربة الواقع الافتراضي الخاصة بك. للحصول عليها أنقر هنا. وحدة تحكم ريفولوشن برو 2 من ناكون لجهاز PS4 – ذهبي السعر: 345 ريال سعودي. المواصفات: متوافق مع بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 4 سليم وبلاي ستيشن 4 برو.

متوافق أيضًا مع الكمبيوتر ومزودة باتصال USB-C سلكي حديث لاستخدام أكثر أمانًا.

يمكن تخصيص أزرار الاختصار الأربعة لإجراء تعديلات فورية يدوياً، وتخصيص العصا اليسرى بالإضافة إلى اليمنى، مع القدرة على ضبط لوحة التوجيه ب 4 أو 8 اتجاهات.

واجهة مستخدم جديدة لبرنامج التخصيص المحسن.

التهيئة اليدوية لاختصارات ام 1/ ام 2/ ام 3/ ام 4 على وضع التحكم الاحترافي لبلاي ستيشن 4.

العصا اليسرى واليمنى قابلتان للتخصيص بالكامل.

إمكانية ضبط لوحة التوجيه بـ 4 أو 8 اتجاهات. للحصول عليها أنقر هنا. راوتر ألعاب لاسلكي ثنائي النطاق AC86U من آسوس بتقنية ام يو ميمو السعر: 721 ريال سعودي. المواصفات: راوتر لاسلكي ثنائي النطاق (2.4 + 5 جيجاهرتز) AC2900 بأحدث تقنية 802.11ac ام يو ميمو لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 2900 ميجابايت/ثانية.

معالج ثنائي النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز+ 64 بت يعمل على تحسين حركة مرور الشبكة وسرعات الاتصال من منافذ USB 3.1 وLAN 4x جيجابايت.

مصممة للألعاب عبر الإنترنت بدون تباطؤ والبث فائق الدقة بدقة 4K بلا عيوب مع مسرع الألعاب دبليو تي فاست ونظام كيو إس القابل للتكيف. للحصول عليه أنقر هنا. اعلان







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