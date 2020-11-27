شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار مظلات ضخمة يبلغ ارتفاعها 115 قدما ستضع مركبة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية كان هذا اختبارًا شاملاً للسقوط على ارتفاعات عالية للمظلات، حيث سقط من 18 ميلاً فوق الصحراء في ولاية أوريجن وعمل كما هو متوقع.



مظلة الفضاء

وكان من المقرر إطلاق العربة الجوالة في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب بعثات من الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة، لكن التأخير في الاختبار نتيجة قيود فيروس كورونا أدى إلى تأجيل وكالة الفضاء الأوروبية لعملية الإطلاق.

ولا يزال هناك المزيد من الاختبارات التي يجب إكمالها قبل موعد الإطلاق الجديد في سبتمبر 2022، والتي ستشهد وصول المركبة الجوالة إلى المريخ في أوائل عام 2023، لكن هذا يعد "معلمًا رئيسيًا".

وتعد روزاليند فرانكلين هي واحدة من أربع مركبات مريخية إما في طريقها إلى الكوكب الأحمر، أو من المقرر إطلاقها في العامين المقبلين، وبمجرد وصول روزاليند فرانكلين إلى المريخ في عام 2023، سيشهد تسلسل مدته ست دقائق تنشر خلاله وحدة الهبوط مظلتين لإبطائها بسرعة قبل هبوطها.

وعندما تكون الوحدة على ارتفاع يزيد قليلاً عن نصف ميل فوق سطح الأرض، فإن محركات الكبح ستبدأ في العمل وتسلمها بأمان إلى سطح الكوكب.

ويحتاج نظام هبوط المظلة الكامل إلى الاختبار والتحقق على الأرض لضمان أن كل شيء يسير بسلاسة، ولكن لا يمكن إجراؤه إلا من خلال اختبارات السقوط على ارتفاعات عالية لتكرار ظروف الضغط الجوي المنخفض للمريخ.

ومن المقرر إطلاق مهمة روزاليند فرانكلين، وهي مهمة مشتركة بين أوروبا وروسيا في عام 2022، وستحاول المهمة اكتشاف الحياة في الماضي أو الحاضر على المريخ.