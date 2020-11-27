شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج ‏"آيفون 12"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "سكاى نيوز"، يباع "آيفون 12" حاليا في الأسواق بسعر يبدأ من 829 دولارا، مقابل 999 دولارا لطراز "برو".

وفيما يتعلق بالتكاليف الفردية للمكونات، فقد كانت التكلفة العليا لـ"كوالكوم إكس 55 5 جي" التي تبلغ 90 دولارا لكل هاتف، ثم شاشات OLED التي تنتجها شركة سامسونغ الكورية المنافسة، والتي يقدر سعرها بنحو 70 دولارا.

كما تبلغ تكلفة إنتاج المعالج "بيونيك إيه 14" نحو 40 دولارا، في حين تصل تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي (رام) إلى نحو 12.8 دولارا لكل هاتف.

ونشر المختبر رسما يوضح مصدر كل مورد لمكونات الهاتف، حيث تشكل كوريا الجنوبية ما نسبته 26.8 في المئة من جميع المكونات الخاصة بهاتفي أبل الحديثين، ثم تأتي الولايات المتحدة بنسبة 21.9 في المئة، ثم اليابان بنسبة 13.6 في المئة.

يشار إلى أن الشركة الأميركية العملاقة ما تزال تجمّع غالبية هواتفها في الصين.