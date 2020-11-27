إليك هذه الطرق لتعلم كيفية إعادة نشر الفيديو على انستغرام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 55 دقيقة

يسعى العديد من المستخدمين لإعادة نشر الفيديو على الانستغرام ولكن غالبا ما يجهلون كيفية إتمام هذه الخطوة، لذلك سنستعرض معكم في هذا المقال 3 طرق لتعلم كيفية إعادة نشر الفيديو بأسهل الطرق.

عرض موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي مجموعة من الطرق لإعادة نشر مقاطع الفيديو على إنستغرام، من أبرزها ما يلي.

إعادة النشر بمشاركته على القصص:

1- افتح تطبيق إنستغرام.

2- أسفل المنشور مباشرةً، انقر على رمز الطائرة الورقية، للمشاركة مع الغير عبر رسالة مباشرة أو إعادة النشر في قصتك.

3- في القائمة الظاهرة، حدد “إضافة منشور إلى قصتك”، الذي يجب أن يظهر في أعلى القائمة.

4- في الشاشة التالية، سيظهر المنشور في مسودة قصة، ويمكن إضافة نص أو ملصقات أو محتوى آخر كما مع أي قصة أخرى.

5- انقر على “إرسال إلى” أسفل الشاشة، وفي النافذة، اختر “مشاركة” بجوار “قصتك”.

إعادة النشر مقطع فيديو بتسجيل الشاشة:

لنشر فيديو مستخدم آخر في ملفك الشخصي دون تنزيل تطبيق إضافي، يمكن ببساطة تسجيل شاشة هاتفك أثناء تشغيل منشور الفيديو، وباستخدام هذه الطريقة، يمكن قص وتعديل وتقصير تسجيل الشاشة ليظهر في ملف التعريف كما تريد. ومع ذلك، تأكد من بقاء اسم المستخدم في الملصق الأصلي، وتأكد من إضافة اسم المستخدم في تسميتك التوضيحية.

وتتوفر في هواتف آيفون وأندرويد ميزة تسجيل الشاشة، وعادةً ما تكون مدمجة في الهاتف.

إعادة النشر باستخدام تطبيق Repost:

التطبيق متاح على هواتف آندرويد وآيفون.

1- افتح تطبيق إنستغرام على هاتفك وسجل الدخول إذا لزم الأمر.

2- ابحث عن الفيديو الذي تريد إعادة نشره.

3- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا واختر “نسخ الرابط”.

4- افتح تطبيق Repost.

5- اضغط على الفيديو (يجب أن يكتشفه التطبيق تلقائياً لأنك نسخته في حافظتك).

6- أدخل التعديلات على الفيديو من شريط الأدوات السفلي.

7- انقر “إعادة النشر” (قد يستغرق تحميل الفيديو دقيقتين).

8- اختر نسخ التسمية التوضيحية إذا كنت ترغب في ذلك، واختر “فتح إنستغرام”.

9- يمكن قص الفيديو بالنقر على السهمين في الزاوية السفلية من المنشور.

10- أضف أي عوامل تصفية تريدها، وقص الفيديو إذا لزم الأمر، ثم انقر على التالي.

11- أضف تسميتك التوضيحية.

12- اختر “مشاركة” لنشر الفيديو على حسابك في إنستغرام.