تكنولوجيا: الصين تخطط لبناء نموذج أولى لمحطة أبحاث علمية قمرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وو وي رن كبير مصممى برنامج استكشاف القمر الصيني، إن الصين تخطط لبناء نموذج أولي لمحطة أبحاث علمية قمرية في المرحلة الرابعة من البرنامج المذكور، وأضاف وو خلال منتدى ونتشانج الدولي للطيران والفضاء الجوي، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا فى مدينة ونتشانج بمقاطعة هاينان بجنوبى الصين، أن النموذج الأولى سيتكون من عمليات تحقق متعددة فى مدار القمر وعلى سطحه، وسيكون قادرا على إجراء بحوث علمية وتقنية على القمر، إلى جانب التحقق التقنى من استكشاف واستخدام موارد القمر.

وأضاف وو، وهو أيضا أكاديمى فى الأكاديمية الصينية للهندسة، أن علماء صينيين سيسعون مع النموذج الأولى المخطط، إلى إجراء تعاون مع نظرائهم الدوليين لإنشاء محطة أبحاث علمية قمرية دولية، بحسب موقع macaubusiness الصيني.

وأطلقت الصين الثلاثاء الماضى، مركبة الفضاء "تشانغ آه-5" لجمع وإحضار عينات من القمر، وهي أول محاولة صينية للحصول على عينات من جسم سماوى خارج كوكب الأرض، ما يمثل نهاية المرحلة الثالثة من برنامج استكشاف القمر الصينى.

وقال وو إنه ووفقا لخطة المرحلة الرابعة، ستقوم المركبة الفضائية "تشانغ آه-7" باستكشاف شامل لطبوغرافيا القطب الجنوبي من القمر، وتكوين المواد والبيئة الفضائية، مضيفا أن المركبة الفضائية "تشانغ آه-8" ستضطلع بمزيد من التجارب العلمية والتحقق من التكنولوجيا الرئيسية.

وكانت مركبى الهبوط والتجوال التابعتان للمسبار القمري "تشانج آه-4" قد تحولا إلى وضع السبات لليلة القمرية بعد العمل بشكل مستقر للنهار القمرى الـ22، في سبتمبر الماضى وفقاً لما ذكر مركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء، التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية، حيث تحولت مركبة الهبوط إلى وضع السبات.