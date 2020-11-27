شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 نصائح لحماية معلومات الشخصية خلال التسوق أونلاين فى البلاك فرايدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد موسم "الجمعة البيضاء" أو البلاك فرايداي واحدا من أشهر فعاليات التسوق حول العالم، ورغم توجه الكثير من المستخدمين في السابق للشراء أون لاين ولو بشكل جزئي، فإن انتشار فيروس كورونا، دفع الكثيرين لتفضيل هذا النوع من الشراء كونها يقلل من الاحتكاك المباشر مع الآخرين، لكن المشكلة الأكبر التى قد تواجه بعض المستخدمين هو تعرضهم للخداع من قبل المحتالين، سواء كانت مواقع ويب مزيفة أو رسائل بريد إلكتروني مخادعة، والتى يحاول فيها المحتالين تطبيق مجموعة متنوعة من التكتيكات لإبعاد المستهلكين عن أموالهم، وفيما يلى نعرض بعض النصائح التى تساعد على حماية بياناتك الشخصية كما يلى:

- تجنب العروض ذات الأسعار المنخفضة للغاية على السلع التى تعرف أنها ذات سعر مرتفع أو أن سعرها لا يتناسب تماما مع قيمتها.

- ابحث عن مواقع الويب الخاصة بالتسوق مباشرة في متصفحك وتأكد منها، ولا تضغط على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو في محركات البحث.

- استخدم كلمة مرور قوية لكل حساب عبر الإنترنت، وتأكد من تحديثها بانتظام.

- قم بإنشاء حساب بريد إلكتروني خصيصًا للتعامل مع التسوق عبر الإنترنت، واستخدم أقل قدر ممكن من المعلومات الشخصية على هذا الحساب.

- تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة أو المشاركة عند إجراء المدفوعات عبر الإنترنت.

- تأكد من تحديث برنامج الأمان الخاص بك.

- عليك إغلاق خاصية تحديد الموقع قبل القيام بعملية الشراء عبر الإنترنت، للتقليل من الضرر الذى قد يلحق بك فى حال اختراق الموقع الذى قمت بالشراء منه.