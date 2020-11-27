شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تطلق مركبة أخرى إلى المحطة الفضائية الدولية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية تنوي إطلاق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية قريبا، وقال بيان صادر عن الوكالة: "تخطط شركة سبيس إكس لإطلاق شحنتها الحادية والعشرين من البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هذه الشحنة من المفترض أن تطلق على متن مركبة من نوع Dragon في الخامس من ديسمبر القادم، بتمام الساعة 11:39 بالتوقيت المحلي لقاعدة الإطلاق.

وأضاف البيان "ستحمل هذه المركبة إلى المحطة معدات للأبحاث العلمية، ومعدات تابعة لوكالة ناسا، وإمدادات من الماء والغذاء للرواد المتواجدين هناك... ستطلق هذه المركبة بواسطة صاروخ من نوع Falcon 9، وبعد الإطلاق بـ 12 دقيقة ستنفصل المركبة عن المرحلة الثانية من الصاروخ لتتابع طريقها وتصل إلى المحطة في 6 ديسمبر حيث تلتحم بوحدة Harmony التي سيتواجد فيها رائدا الفضاء، كاثلين روبينز وفيكتور جلوفر".

وتبعا لناسا فإن المركبة ستمضي نحو شهر في مدارات الأرض، وبعدها ستنفصل عن المحطة عائدة إلى الأرض بحمولة من هناك أيضا، وتجدر الإشارة إلى أن ناسا كانت قد أرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة مأهولة من نوع Crew Dragon في 17 نوفمبر الجاري، وحملت المركبة على متنها 3 رواد أمريكيين هم:مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة لرائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي.