شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشغيل محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 500 ألف كيلو واط فى وسط الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء صينيون، أن محطة لتوليد الطاقة بقوة الرياح تعمل بقدرة 500 ألف كيلو واط في مقاطعة خنان بوسط الصين، وبدأت طواحين الهواء الـ 200 في مدينة بويانج عملها الكامل فى وقت سابق من الأسبوع الجاري وسوف تولد 1.17 مليار كيلوواط ساعي من الطاقة سنويا، وفقا لما ذكرته مجموعة هواننج الصينية المحدودة.

وقال قاو ون تاو، نائب المدير العام لقسم مشروع طاقة الرياح بالمجموعة إن الطاقة المولدة ستخفض استهلاك الفحم المعيارى بمقدار 350 ألف طن سنويا، مما يخفض انبعاث أكسيد النيتروجين والغاز الضار بمقدار 1.33 مليون طن، بحسب شينخوا، مضيفا أن 86 طاحونة هواء أخرى بنيت فى المدينة سترتبط أيضا بالشبكة قريبا، وتابع أن عملية إنشاء المشروع بدأت في عام 2018، حيث تم دفن جميع الدوائر الكهربائية للمولدات التي تعمل بالرياح تحت الأرض لحفظ الأراضي الزراعية على السطح.

قبل أيام بدأ فريق من المملكة المتحدة بالعمل على أول منشأة فى العالم لتخزين الطاقة فى صورة هواء مضغوط، ووفقًا bbc، ستنقل محطة باستطاعة 50 ميجاواط فائض الطاقة من مزارع الرياح إلى مبانى يخزن فيها الهواء تحت ضغط شديد فى صورة سائلة، وعند الحاجة يسخن الهواء المخزن لاستخدامه فى تشغيل العنفات.

ونقلت bbc عن المبتكر بيتر ديرمان: "تتراوح كفاءة تخزين هذا النظام من 60% إلى 70%، وهى أخفض من البطاريات، لكن توسيع هذا النظام بزيادة حجم الخزانات سهل جدًا ما يجعله خيار أفضل".