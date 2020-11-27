شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توصيل أول وحدة نووية مطورة محليا بشبكة الطاقة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولون صينيون، توصيل أول وحدة توليد طاقة نووية صينية تستخدم تقنية (هوالونج 1)، وهي مفاعل مصمم محليا من الجيل الثالث بالشبكة، وذلك فى وقت مبكر من صباح اليوم، حيث تمت العملية بمدينة فوتشينج بمقاطعة فوجيان بشرقى الصين بشبكة الطاقة وبدأت في توليد الكهرباء، وفقا لما ذكرته المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وقال تشاو هاو، المدير العام لشركة فوجيان فوتشينج للطاقة النووية المحدودة، وهى شركة تابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، إن وحدة الطاقة تعمل بشكل جيد، حيث يلبي الأداء الفنى المتطلبات المصممة، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا.

ولفت تشاو إلى أن التوصيل الناجح للوحدة بالشبكة سيساعد في تحسين القدرة التنافسية لصناعة الطاقة النووية في الصين، وتحسين هيكل الطاقة فى البلاد إلى الحد الأمثل، وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون في البلاد، مضيفا أن الوحدة ستخضع لسلسلة من الاختبارات والتشغيل التجريبي قبل أن تبدأ التشغيل التجارى.

وقامت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية ومجموعة الطاقة النووية العامة الصينية بتصميم مشترك لمفاعل (هوالونج 1)، الذى اجتاز التفتيش من جانب لجنة وطنية فى 2014.

وللمفاعل، الذي أنتجت جميع مكوناته الأساسية محليا، عمر افتراضي مصمم لمدة 60 عاما، ويلبي أكثر معايير السلامة صرامة في العالم ، وفقا للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وبدأ بناء وحدة الطاقة النووية رقم 5 في فوتشينج في عام 2015، وتقوم المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية حاليا ببناء ما مجموعه 6 وحدات للطاقة النووية باستخدام تقنية (هوالونغ 1) حول العالم.