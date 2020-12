سامسونج ستتخلص نهائيًا من تشكيلة Galaxy Note Series في العام 2022، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة، تم تداول شائعات مفادها أن شركة سامسونج تتطلع إلى التخلص كليًا من تشكيلة Galaxy Note Series. في حين كانت التشكيلة تُبصم على أداء جيد في السوق، فيبدو أن شركة سامسونج تتطلع إلى تغيير الأوضاع في العام المقبل. في حين إقترحت بعض الشائعات أنه من المحتمل حدوث ذلك في العام 2021، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة تقترح عكس ذلك.

ظهرت تغريدة جديدة من المسرب البارز

This is what we hear also.