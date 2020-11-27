سامسونج ستتخلص نهائيًا من تشكيلة Galaxy Note Series في العام 2022، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة، تم تداول شائعات مفادها أن شركة سامسونج تتطلع إلى التخلص كليًا من تشكيلة Galaxy Note Series. في حين كانت التشكيلة تُبصم على أداء جيد في السوق، فيبدو أن شركة سامسونج تتطلع إلى تغيير الأوضاع في العام المقبل. في حين إقترحت بعض الشائعات أنه من المحتمل حدوث ذلك في العام 2021، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة تقترح عكس ذلك.

ظهرت تغريدة جديدة من المسرب البارز

This is what we hear also. — Ross Young (@DSCCRoss) November 24, 2020

أن شركة سامسونج لا تزال تخطط لإطلاق جيل آخر من تشكيلة Galaxy Note Series في العام 2021، ولكن قد لا نرى جيل آخر من التشكيلة في العام 2022. ووفقًا لتغريدة أخرى من المحلل البارز Ross Young، فقد أوضح فيها أنها سمع نفس الشيء من مصادره الخاصة.

إحدى الميزات البارزة في تشكيلة Galaxy Note Series والتي تجعلها تتميز عن الهواتف الذكية الأخرى نجد القلم الإلكتروني S Pen الذي يتيح لك التفاعل مع الهاتف. ومع ذلك، تم تداول شائعات مفادها أن القلم S Pen قد يشق طريقه إلى Galaxy Z Fold 3 الذي سيصدر على الأرجح في العام المقبل.

يشير هذا إلى أن سامسونج تتطلع إلى الاحتفاظ بالقلم الإلكتروني S Pen، ولكن من خلال إحضاره إلى جهاز آخر. عندما تنظر إلى حجم شاشة Galaxy Z Fold، فمن المنطقي أن تدعم القلم. في كلتا الحالتين، ربما يكون من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من المصداقية، ولكن كيف ستشعر عندما تقرر سامسونج القضاء على تشكيلة Galaxy Note Series بشكل رسمي؟