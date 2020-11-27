شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: Salesforce تخطط للاستحواذ على Slack بـ17 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال عن أن Salesforce قد تشترى Slack قريبًا جدًا لأنها تريد أن تمتلك تطبيق دردشة مخصص لمستخدميها، وأوضح التقرير أن Salesforce فى "محادثات متقدمة" وقد تبرم صفقة لشراء Slack فى غضون أيام، وزعم التقرير أنه إذا نجحت الصفقة، فسيكون هذا أكبر استحواذ قامت به Salesforce على الإطلاق، إذ تبلغ قيمة Slack أكثر من 17 مليار دولار.

فى وقت سابق من هذا العام، بدأ أكثر من 3.5 من موظفى شركة IBM فى استخدام Slack وأعلن لاحقًا أن Slack سيستخدم خدمات Amazon السحابية للتخزين والحساب وقاعدة البيانات والأمان والتحليلات والتعلم الآلى وميزات التعاون المستقبلية، مع الابتعاد عن Microsoft Azure أو حتى جوجل كلاود.

ومقارنةً بـ Microsoft Teams، لم تكن مؤتمرات الصوت والفيديو فى Slack بهذه الجودة، لكن نقلت Slack مؤخرًا مزايا مكالمات الصوت والفيديو إلى نظام Chime فى Amazon فى محاولة لتحسين هاتين الميزتين.

ومع ذلك، مقارنةً بـ Zoom أو Microsoft Teams ، لم يكن Slack قادرًا على الاستفادة كثيرًا من الاهتمام الكبير بتطبيقات مؤتمرات الفيديو، لكن السبب وراء رغبة Salesforce فى شراء Slack هو أنها ترى منصة الدردشة على أنها "امتداد منطقى لعروض مؤسستها".

ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز، ستدفع Salesforce نقدًا للصفقة، وفى الوقت نفسه، قالت شركة Salesforce أنها ستنشئ "مثيلًا محليًا" فى الهند هذا العام كجزء من جهودها لتوفير حلول لاستضافة البيانات فى البلاد.

وصرح سونيل جوزيه نائب الرئيس الأول لشركة Salesforce والقائد الإقليمى فى الهند، لـ PTI خلال حدث Salesforce Live: India : "نحن ملتزمون تجاه عملائنا فى الهند، وعندما ننظر إلى محادثاتنا على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، كنا نتحدث عن حلول لاستضافة البيانات محليًا، وأنا فخور اليوم بأن أعلن أنه سيكون لدينا مثيل محلى فى الهند قبل نهاية هذا العام.