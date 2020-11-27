الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على شركتين لتصنيع الأدوية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تتنافس شركات الادوية اليوم على تصنيع وتسويق اللقاح الأنجح لفيروس كورونا الذي خطف أرواح آلاف البشر وأصاب الملايين.

وعلى الأثر، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركتين لتصنيع الأدوية بتهمة التواطؤ في إبقاء بديل رخيص لأدوية اضطرابات النوم خارج السوق من أجل أرباحهما وعلى حساب المرضى.

وقالت مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، إن شركتي “تيفا” و”سيفالون”، وهي شركة استحوذت على الشركة الأولى لاحقا، يجب أن تدفعا 60.5 مليون يورو (72 مليون دولار) لاتفاقهما فيما بينهما على تأخير إطلاق نسخة أرخص من دواء مودافينيل الذي تنتجه سيفالون. وفي مقابل التأخير، حصلت تيفا على صفقات جانبية مفيدة وبعض المدفوعات.

وقالت فيستاجر إن “اتفاقية الدفع مقابل التأخير المبرمة بين شركتي تيفا وسيفالون أضرت بالمرضى والأنظمة الصحية الوطنية، وحرمتهم من الأدوية بأسعار معقولة”.

ويعالج مودافينيل النعاس المفرط أثناء النهار وتحت الاسم التجاري بروفيجيل ويمثل أكثر من 40 في المئة من حجم أعمال سيفالون.

وكان من الممكن أن يكون للبديل الرخيص تأثير خطير على الشركة، وجادل الاتحاد الأوروبي بأن سيفالون أغرت شركة تيفا عام 2005 للبقاء خارج سوقها. وفي عام 2011، استحوذت تيفا على سيفالون.