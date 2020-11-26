Galaxy S21 يشمل الخيار البيومتري Bixby Voice

دبي - يزن راشد - يبدو أن شركة سامسونج تخطط لإضافة Bixby Voice بصفته خيارًا بيومتريًا جديدًا لفتح قفل الهاتف مع جهازها القادم Galaxy S21.

وساعدت القياسات الحيوية على تسهيل فتح قفل الهاتف بالنسبة للمستخدمين، إذ كل ما عليك فعله هو وضع إصبعك على جهاز استشعار أو إلقاء نظرة على شاشتك.

ويقال إن إضافة Bixby Voice بصفته خيارًا بيومتريًا جديدًا لفتح قفل الهاتف ستكون جزءًا من واجهة المستخدم One UI 3.1 المستندة إلى أندرويد 11.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج واجهة المستخدم الجديدة One UI 3.1 المستندة إلى أندرويد 11 مع جهازها الرائد الجديد.

وتدعي التقارير أن واجهة المستخدم المحدثة ستكون حصرية لهاتف Galaxy S21 قبل طرحها للمزيد من أجهزة جالاكسي.

وعادةً ما تطرح سامسونج إصدارات جديدة من واجهة المستخدم One UI العاملة بنظام أندرويد عبر أحدث هواتفها الذكية الرائدة.

وظهرت واجهة المستخدم One UI 2.1 لأول مرة مع Galaxy S20، بينما ظهرت واجهة المستخدم One UI 2.5 لأول مرة مع Galaxy Note 20.

ويشير التقرير إلى أن مساعد سامسونج الصوتي (بيكسبي) Bixby قدم مرة واحدة القدرة على إلغاء قفل الجهاز من خلال ميزات التنبيه الصوتي، لكن هذه الميزة لم تعد متوفرة في Bixby.

وقال التقرير: تتيح One UI 3.1 لك تحديد Bixby voice لفتح القفل من إعدادات الأمان ضمن شاشة قفل الهاتف، لكن التفاصيل الدقيقة لكيفية عملها غير واضحة في هذا الوقت.

ويجب تجربة الميزة عند صدورها لمعرفة هل يمكنها أن تكون بديلاً حيويًا قابلاً للتطبيق لمستشعر بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.

وأصبح المساعد الصوتي ماهرًا في التعرف على صوت المستخدم، لكن لا يمكن معرفة هل بإمكان Bixby Voice التمييز بين التسجيل الصوتي والصوت الحقيقي.

وبينما قد يتم تقديم المصادقة الصوتية البيومترية لإلغاء قفل الهاتف أو حتى قفل التطبيقات، فمن المحتمل أن تصنفها سامسونج على أنها نوع ضعيف من المصادقة، بحيث لا يمكن استخدامها مع المدفوعات الرقمية.

ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن نكتشف ما خططت له سامسونج، حيث يُشاع أن الشركة تستعد لحدث Unpacked في أوائل شهر يناير، ومن المتوقع حينها معرفة المزيد عن Galaxy S21 والميزات الجديدة في One UI 3.1.