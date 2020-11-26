موتورولا تكشف النقاب عن مواصفات هاتفها الجديد Nio

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 4 ساعات

بعد أن أطلقت شركة موتورولا الأمريكية هاتف ”موتو E7“ الجديد، الذي يعد أحد الهواتف الذكية منخفضة التكلفة،ويدعم الرؤية الليلية والتصوير البانورامي، كشفت الشركة الأمريكية النقاب عن هاتفها الجديد (Nio) .

وأوضحت موتورولا أن هاتفها الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي (Nio) ويخضع للاختبار الداخلي ويحتوي على شاشة عرض فردية واحدة مع معدل التحديث 105 هرتز.

ويأتي (Motorola Nio) بشاشة مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 بكسل مع نظام تشغيل Android 11 ومعالج (Snapdragon 865) ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع إصدار آخر بسعة 12 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 265 جيجا بايت.

ويحتوي (Motorola Nio) على كاميرا رئيسية خلفية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف مع مستشعر (OmniVision OV64B) وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل.

وكانت شركة ”موتورولا“ (Motorola) قد أطلقت هاتف ”موتو E7“ الجديد، الذي يعد أحد الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، ويتميز بكاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، إضافة إلى دعم الرؤية الليلية والتصوير البانورامي، ويستخدم الجهاز تقنية (Google Lens)، للتعرف على الصور من ”غوغل“.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل (Android 10) ويأتي ببطارية كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير يمكنها العمل حتى 36 ساعة.