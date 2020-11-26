تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى أن هاتف RENO 5 PRO ينطلق برقاقة معالج SNAPDRAGON 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على خطط Oppo للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف RENO 5 في حدث يعقد في الأول من ديسمبر، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف RENO 5 PRO يأتي برقاقة معالج SNAPDRAGON 865.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف RENO 5 المرتقبة من Oppo، حيث كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن ملامح تصميم الهواتف المميزة بشاشة كبيرة الحجم مع ثقب للكاميرة الأمامية، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Reno 5 Pro بحجم 6.55 إنش في الشاشة، بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Reno 5 Pro يأتي برقاقة معالج MediaTek Dimensity 1000 Plus، أيضاً من المتوقع أن تصل الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجا بايت رام.

كما يضم الهاتف مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4350 mAh، مع تقنية الشحن السريع 65W.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف Reno 5 Pro يأتي بتصميم مميز بسماكة 7.6مم، كما يصل وزن الهاتف إلى 173 جرام، لذا قد يكون أنحف الهواتف المميزة بمعالج Dimensity 1000 Plus.

ومن المتوقع أن يتضمن الإصدار الخاص من الهاتف OPPO RENO 5 SUPER CUP، أو هاتف Reno 5 Pro Plus برقاقة معالج Snapdragon 865، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، ويصل وزن الهاتف إلى 180 جرام.

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