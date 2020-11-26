ُEpic Games تُطلق خدمة الإشتراك Fortnite Crew مقابل 11.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي -

في وقت سابق من هذا الشهر، ترددت شائعات مفادها أن شركة Epic Games قد تفكر في إطلاق خدمة اشتراك من أجل لعبة Fortnite. يمنح هذا الاشتراك للاعبين تدفقا مستمراً للأموال داخل اللعبة بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى. تبين أن تلك الشائعات كانت صحيحة فقد أعلنت شركة Epic Games اليوم عن خدمة الاشتراك المذكورة آنفاً والتي أطلقت عليها إسم Fortnite Crew.

مقابل 11.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، سيمنح الاشتراك في خدمة Fortnite Crew للاعبين إمكانية الوصول إلى Battle Pass للموسم بأكمله، والوصول المستمر إليه طالما ظلوا مشتركين. سيحصلون أيضًا على 1000 وحدة من عملة V-Bucks كل شهر مما سيتيح لهم شراء عناصر في اللعبة، بالإضافة إلى زي Fortnite Crew جديد كل شهر.

نظرًا لأن عملة V-Bucks يبلغ سعرها عادةً 7.99 دولارًا أمريكيًا، لذلك مقابل 4 دولارات إضافية، ستحصل على إمتيازات أخرى أيضًا، لذلك قد لا تكون هذه بالضرورة صفقة سيئة إذا كنت تقضي فترة طويلة في اللعبة. ومع ذلك، إنفاق 11.99 دولارًا كل شهر يمكن أن يكون مكلفا على المدى الطويل، ولكن هذه الخدمة قد تجذب المزيد من لاعبي Fortnite الذين يمكنهم تقدير هذه الإمتيازات.

سيتم إطلاق خدمة Fortnite Crew رسميًا في اليوم الثاني من شهر ديسمبر مع وصول الموسم الخامس، لذلك لا يزال لديك بعض الوقت للنظر في الأمر. ستستمر اللعبة في البقاء مجانية، لذا إذا لم تكن حريصًا على الإشتراك، فلن تضطر للقيام بذلك وستكون قادرًا على الاستمرار في الاستمتاع باللعبة كما هي.