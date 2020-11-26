تطبيق Xbox سيشق طريقه إلى التلفزيونات الذكية في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى مزايا خدمات بث الألعاب عبر السحابة في قدرة اللاعبين على تشغيل الألعاب على أي جهاز تقريبًا يمكنه الاتصال بالإنترنت، ولا داعي للقلق بشأن أشياء مثل توافق العتاد، سواء كان لدى أجهزتهم القدرة الكافية لتشغيل تلك الألعاب أم لا، وما إلى ذلك، وهذه فرصة تتطلع مايكروسوفت للاستفادة منها.

في مقابلة مُطولة مع موقع The Verge، كشف رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer أنه يمكننا أن نتوقع إطلاق تطبيق Xbox على أجهزة التلفزيون الذكية في الأشهر الـ 12 المقبلة بحيث نُقل عنه قوله : ” التلفزيونات هي في الحقيقة أكثر من جهاز ألعاب محشو خلف شاشة بها منصة تطبيقات والبلوتوث والقدرة على البث. هل هو بالفعل جهاز تلفزيون أم أنه مجرد شكل وخاصية للأجهزة التي اعتدنا أن تكون موجودة حول تلفزيوننا، مُدمجة في الشاشة الكبيرة التي أشاهدها؟ ”

في حين أنه لم يتعمق في التفاصيل، فيبدو أنه يلمح إلى أنه ربما في الأشهر الـ 12 المقبلة، قد يتمكن اللاعبون الذين لا يمتلكون جهاز ألعاب منزلي من تشغيل ألعاب Xbox من خلال التلفزيونات الذكية الخاصة بهم عن طريق تطبيق Xbox خاص. كما تعلمون جميعًا على الأرجح، تمتلك مايكروسوفت خدمة بث الألعاب عبر السحابة الخاصة والتي أطلقت عليها إسم Xbox Game Pass Ultimate.

بالنسبة للاشتراك الشهري، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى مكتبة ألعاب Xbox التي يمكنهم بعد ذلك الولوج إليها على أجهزة Xbox الخاصة بهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية أو حواسيبهم الشخصية. في حين أنها قد لا تتضمن بالضرورة ألعاب Xbox Series X أو Xbox Series S، إلا أنها قد تمثل طريقة جيدة للاعبين الذين ليس لديهم جهاز Xbox أو لا يريدون إمتلاك واحد للاستمتاع بتلك الألعاب بطريقة جديدة.