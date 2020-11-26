تكنولوجيا: كوالكوم لن تكون إختيار هواوي الوحيد لتوريد رقاقات معالج 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Zhang Pingan رئيس الخدمات السحابية في هواوي على أن الشركة لن تعتمد على كوالكوم بشكل كامل في توريد رقاقات 4G لهواتفها الذكية.

تحاول العملاق الصيني تفادي الأخطاء السابقة التي أدت إلى تأخر إنتاج الشركة نتيجة للقيود الأمريكية وإيقاف سلاسل التوريد، فرغم حصول شركة كوالكوم على ترخيص مؤخراً لبدء توريد رقاقات 4G إلا أن هواوي لن تعتمد على كوالكوم فقط في توريد رقاقات 4G.

أكد أحد موردي هواوي على إرتفاع الطلب على هواتف 4G في الفترة الأخيرة، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل عن حجم الطلب بشكل دقيق.

ولقد تقدمت العديد من الشركات للإدارة الأمريكية للحصول على ترخيص لبدء التوريد لشركة هواوي، حيث شملت هذه الشركات كلاً من سامسونج، وسوني، وكوالكوم وإنتل، إلى جانب AMD وغيرها من الشركات، ورغم حصول الكثير من الشركات على ترخيص لبدء بيع المنتجات لشركة هواوي من جديد إلا أن هذا الترخيص جاء بقيود أيضاً تحدد فئة المنتجات المصرح توريدها لهواوي.

أيضاً أكدت التقارير التي جاءت مؤخراً على أن الترخيص الذي حصلت عليه كوالكوم يحدد توريد رقاقات 4G فقط لشركة هواوي، هذا في الوقت الذي تتجه فيه الشركات المصنعة للهواتف الذكية للتركيز على إصدارات 5G.

ومن المتوقع أن تعتمد هواوي على رقاقات كوالكوم لدعم الإصدارات المميزة للشركة من سلسلة Mate وأيضاً سلسلة P خلال الفترة القادمة.

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