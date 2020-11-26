تكنولوجيا: هاتف Oppo A53 5G ينطلق قريباً بمعالج Dimensity 720 وسعر 245 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار 5G من هاتف Oppo A53 خلال الفترة القادمة، حيث يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 720، وينطلق للأسواق بسعر 245 دولار فقط.

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية للتوسع بإصدارات 5G من الهواتف الذكية في نطاق أكبر، وذلك عن طريق توفير إصدارات جديدة من هواتف 5G تتميز بتكلفة جيدة للمستخدمين.

ويختلف هاتف Oppo A53 5G عن إصدار شركة Oppo السابق Oppo A53، حيث رصد الهاتف في تسريبات جاءت عبر قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم PECM30 وPECT30، حيث يأتي هذا الإصدار بحجم 6.5 إنش في الشاشة بجودة عرض Full HD بلس.

كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل في الإطار الجانبي لهاتف Oppo A53 5G، ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر.

ولقد أوضحت China Mobile أن هاتف Oppo A53 5G سيأتي باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

هاتف Oppo A53 5G يتميز بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن بقدرة 10W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من الأول من ديسمبر بسعر 245 دولار، على أن يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان.

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