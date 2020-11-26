Apple Watch و MacBook ستحصل على تصاميم جديدة في العام 2021، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الإنتقادات التي وُجهت لشركة آبل عندما أطلقت MacBook Air With M1 و MacBook Pro With M1 نجد عدم مواكبة التصميم الخارجي للتغيير الذي طرأ على التصميم الداخلي، فهذه الحواسيب لا تزال تستخدم نفس التصميم الخارجي المستخدم في طرازات MacBook القديمة. إحتفاظ آبل بالتصميم القديم ليس أمرًا سيئًا للغاية لأنه يعمل بشكل جيد إلى حد ما، ولكن في الوقت نفسه، توقع الكثيرون أن تقدم شركة آبل شيئًا جديدًا من أجل معالجها الجديد.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تأمل في شيء من هذا القبيل، فقد ترغب في تأجيل فكرة شراء حاسوب Mac جديد حتى العام 2021. هذا لأنه وفقًا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بتحديث تصميم حواسيب MacBook الخاصة بها في النصف الثاني من العام 2021، وسيتم أيضا تبني تصميم جديد في الساعة الذكية Apple Watch.

قامت شركة آبل بتغيير تصميم ساعتها الذكية لأخر مرة مع الساعة الذكية Apple Watch Series 4 حيث جعلت الشاشة أكبر قليلاً. لسنا متأكدين مما إذا كانت الشركة تخطط لمواكبة التصميم الحالي وإجراء تغييرات طفيفة، أو ما إذا كانت تخطط لتزويد ساعتها الذكية القادمة بتصميم مختلف كليًا. وتجدر الإشارة إلى أن 2021 هو أيضًا العام الذي تردد أن شركة آبل ستقوم فيه بالكشف عن تصميم جديد تمامًا لـ iMac المُزود بالمعالج Apple M1، ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه التغييرات في التصميم سيرافقها إطلاق المعالج Apple M2.

في كلتا الحالتين، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن بالنظر إلى أننا لم نودع العام 2020 بعد، فإنه يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا.