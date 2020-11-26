خريطة سقوط الأمطار اليوم .. ونصائح الأرصاد للتعامل مع الطقس السيئ

من المقرر أن تشهد اليوم الخميس السواحل الشمالية أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم- دمياط - بورسعيد - العريش - رفح )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم )، والوجه البحري ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس ) .

وعن القاهرة الكبرى فتشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى .



أما يوم الجمعة فمن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط بورسعيد - العريش - رفح ) ، و الوجه البحري أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .



والقاهرة الكبرى من المنتظر تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى .

ويوم السبت من المقرر أن تشهد السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) و شمال الوجه البحري تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) .

نصائح من «الأرصاد» للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ

1- ارتداء الملابس الشتوية.

2- عدم الاقتراب من أو ملامسة أسلاك الكهرباء فى الشوارع.

3- عدم مزاولة أي أنشطة بحرية.

4- القيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات.

5- التأكد من سلامة مساحات السيارات .

6- يفضل عدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات والإعلانات.

7- عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا من الإصابة بنزلات البرد.

8- عدم التواجد في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة .

9- عدم التواجد في مناطق هبات الرياح القوية.