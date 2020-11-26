إل جي تفصل الشركات التابعة إلى تكتل جديد

دبي - يزن راشد - قالت شركة إل جي الكورية الجنوبية اليوم الخميس: إن مجلس إدارتها قرر إعادة هيكلة تكتلها المسمى مجموعة إل جي من خلال فصل بعض الشركات التابعة لها، مثل شركة تصنيع شرائح العرض Silicon Works لتشكيل تكتل جديد في العام المقبل.

وتمثل هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الصفقات وإعادة هيكلة التكتلات التي تقودها العائلات في كوريا الجنوبية حيث تنمو في الحجم وتواصل تعاقب الأجيال.

ويجب أن تساعد إعادة التنظيم أيضًا في معالجة الضغوط التنظيمية للحد من المعاملات داخل المجموعة في التكتلات المملوكة للعائلة.

ويتقلد (كو بون جون) Koo Bon-joon، منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة الجديدة، وذلك وفقًا لملف تنظيمي لشركة إل جي.

ويعد (كو بون جون) Koo Bon-joon الابن الثالث للرئيس الفخري الراحل لمجموعة إل جي، (كو تشا كيونغ) Koo Cha-kyung، والشقيق الأصغر لرئيس مجلس إدارة مجموعة إل جي الراحل (كو بون مو) Koo Bon-moo.

ويتولى جون مقاليد تلك الشركات التابعة من ابن أخيه (كو كوانغ مو) Koo Kwang-mo، الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة إل جي في عام 2018 بعد وفاة والده.

وكان الانفصال متوقعًا على نطاق واسع كجزء من خطة خلافة القيادة المحتملة منذ وفاة (كو بون مو) Koo Bon-moo وتولي ابنه بالتبني (كو كوانغ مو) Koo Kwang-mo رئاسة التكتل تماشيًا مع التقاليد.

ويسيطر (كو بون جون) Koo Bon-joon على 7.72 في المئة في الشركة الأم التابعة لمجموعة إل جي.

وتعتبر مجموعة إل جي التكتل الرابع الأكبر في كوريا الجنوبية، وتشمل أعمالها الأساسية الإلكترونيات الاستهلاكية والمواد الكيميائية والمنتجات المنزلية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطع الغيار، مثل: البطاريات والشاشات المستخدمة في منتجات تيسلا وآبل.

وقال الإيداع التنظيمي: إن الشركات التابعة التي سيتم فصلها في شهر مايو 2021 تشمل أيضًا الشركة التجارية LG International، والشركة المصنعة لمواد البناء المتنوعة LG Hausys، والشركة المصنعة للمواد الكيميائية LG MMA.

وتشمل إعادة التنظيم أيضًا الشركة المنبثقة عن شركة Pantos Logistics، حيث حققت شركة اللوجستيات 64 في المئة من إيراداتها لعام 2019 من الشركات التابعة الأخرى لمجموعة إل جي، ومن ضمنها LG Electronics و LG Chem.

وأظهرت مجموعة إل جي حالة نادرة من الخلافة السلمية للأجيال بين التكتلات المملوكة للعائلة في كوريا الجنوبية، حيث حافظت على مبدأ تسليم السلطة إلى الابن الأكبر لرئيس مجلس الإدارة كلما حدث انتقال للقيادة منذ تأسيسها.