تيسلا تستدعى نحو 9,500 سيارة بسبب مشكلات في السقف والبراغي

دبي - يزن راشد - قررت شركة تيسلا استدعاء أكثر من 9,500 سيارة من طرازي Model X و Model Y بسبب مشكلة محتملة في السقف، والبراغي التي لم تُشد على نحو كافٍ.

وتغطي النسبة الأكبر من السيارات المستدعاة سيارات Model X، إذ استُدعي منها 9,136 سيارة مما أُنتج خلال المدة الواقعة بين 17 أيلول/ سبتمبر 2015، و31 تموز/ يوليو 2016، وذلك وفقًا لإيداع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة. وقالت الوكالة: إن الزخرفة التجميلية للسقف الأمامي قد تكون طُبِّقت دون الدهان الأولي الضروري، وقد يُحدِث ذلك مشكلات مع مرور الوقت.

كما استدعت تيسلا نحو 401 سيارة من Model Y التي طُرحت في العام الحالي، وذلك بسبب مشكلة محتملة في البراغي. وفي الولايات المتحدة، كانت تيسلا تنتج سيارات Model Y في منشأة فريمونت مستخدمة الطرق اليدوية في شد البراغي.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة: إن البراغي التي تربط ذراع التحكم العلوية الأمامية، ومفصل التوجيه قد لا تكون قد شُدت بإحكام، مما قد يؤدي إلى أن تنفصل ذراع التحكم العلوية عن مفصل التوجيه.

وقالت الوكالة في بيان: “يمكن أن تتسبب ذراع التحكم العلوية المنفصلة في انحناء العجلات للداخل أو للخارج، مما يقلل من قدرة السائق على التوجيه ويزيد من خطر وقوع حادث”.

وقالت تيسلا: إنها لم تسمع عن أي حوادث أو إصابات مرتبطة بأي من عمليات الاستدعاء، وستفحص المركبات المتضررة وتعدلها حسب الحاجة.

يُشار إلى أن هذا الاستدعاء يمثل أحدث تقرير عن مشكلات الموثوقية مع بعض سيارات تيسلا. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استدعت تيسلا طواعية ما يقرب من 50,000 سيارة من طرازي Model X، و Model S في الصين بسبب التعليق الخطأ. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وسّعت تيسلا ضمانها ليشمل أجهزة الحاسوب الرئيسية المعيبة في بعض أجهزة الحاسوب لسيارتي Model S، و Model X التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن شاشات اللمس، بالإضافة إلى مشكلات أخرى.

ولم تعد منظمة التصنيف المسماة (تقارير المستهلك) Consumer Reports توصي بسيارات تيسلا Model S و Model Y بسبب مشكلات الموثوقية، وذلك عبر أحدث مسح سنوي لموثوقية السيارات.