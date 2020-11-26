تكنولوجيا: سلسلة GALAXY S21 تدعم إختيار فتح الهاتف بالأوامر الصوتية لمساعد Bixby الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من SamMobile عن خطط سامسونج لجلب إختيار “Bixby Voice” في هواتف GALAXY S21 والذي سيدعم فتح قفل الهواتف بالأوامر الصوتية لمساعد Bixby الرقمي.

تعود ميزة الأوامر الصوتية لمساعد Bixby الرقمي من جديد في سلسلة هواتف GALAXY S21، حيث تدعم الميزة مستخدمي الإصدارات القادمة في إلقاء الأوامر الصوتية لمساعد Bixby للتعرف على صوت المستخدم والتسجيل وفتح قفل الهاتف، على أن يتاح هذا الإختيار إلى جانب الإختيارات الأخرى من إدخال الرقمي السري أو مسح البصمة.

تتجه الأضواء في الفترة الأخيرة لسلسلة GALAXY S21 المرتقبة من سامسونج، حيث قدمت التسريبات حتى الآن الكثير من التفاصيل حول مواصفات السلسلة القادمة والتصميم المتوقع لهذه الإصدارات.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج في شهر يناير من العام المقبل ثلاثة إصدارات من سلسلة GALAXY S21 والتي تتضمن الإصدار الرئيسي GALAXY S21، مع GALAXY S21 Plus، وأيضاً GALAXY S21 Ultra.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن مستخدمي هواتف GALAXY S21 سيتاح لهم إلقاء الأوامر الصوتية التي تبدأ بعبارة ‘Hi Bixby’ لفتح قفل الهاتف، أيضاً من المقرر أن يتوفر الإختيار بعنوان “Bixby Voice” في إعدادات الآمان والحماية في الهاتف.

يذكر أن إختيار فتح قفل الهاتف بالأوامر الصوتية لمساعد Bixby الرقمي سيكون من المميزات الحصرية لسلسلة GALAXY S21 لفترة قبل أن تنطلق لدعم إصدارات سامسونج الأخرى من هواتف Galaxy عن طريق تحديث جديد للبرمجيات.

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