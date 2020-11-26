بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع البلوتوث في حواسيب Mac Mini M1 الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقت حواسيب آبل الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 الكثير من الثناء، ولكن هذا لا يعني أنها مُحصنة تمامًا ضد المشاكل. في الواقع، وفقًا لتقارير مُختلفة من عدة مستخدمين، فيبدو أن بعض مستخدمي Mac Mini M1 يواجهون بعض مشاكل الإتصال عندما يتعلق الأمر بأجهزة البلوتوث المُقترنة بالحاسوب.

تم توثيق هذه المشكلة على منصات مختلفة مثل Reddit، حيث يقول كاتب المنشور : ” أنا أستخدم لوحة المفاتيح Logitech MX Keyboard والماوس Logitech MX Master 3. في عملية الإقلاع الأولى، لم يتعرف الحاسوب على لوحة المفاتيح أو الماوس على أنهما متاحان للإقتران عبر البلوتوث. لقد لجأت إلى لوحة مفاتيح سلكية وفأرة سلكية لإتمام عملية إعداد الحاسوب. بعد ذلك تمكنت من ربط الملحقات اللاسلكية مع الحاسوب، وهي تعمل بشكل رائع. ولكن في كل مرة يتم فيها إعادة تشغيل الحاسوب، لا يمكنني تسجيل الدخول لأن لوحة المفاتيح والماوس تكون قد فقدت الإتصال بالحاسوب. يتيح لي إستخدام لوحة المفاتيح السلكية تسجيل الدخول، ثم تبدأ لوحة المفاتيح اللاسلكية والمأوس في العمل مرة أخرى “.

اليوتيوبر Patrick Tomasso واجه أيضًا هذه المشكلة والتي وثقها في مقطع فيديو تم رفعه على اليوتيوب. يقول أنه واجه مشاكل مماثلة، حيث تقترن أجهزته التي تعمل بالبلوتوث مع Mac Mini M1، ولكنها تفقد الإتصال بين الحين والآخر.

لم تعترف شركة آبل بوجود هذه المشكلة بشكل رسمي حتى الآن، لذلك في الوقت الراهن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة مُتعلقة بالعتاد أو البرمجيات، ولكننا نأمل أن تكون مجرد مشكلة مُتعلقة بالبرمجيات لأنه سيكون من السهل إصلاحها في المستقبل القريب عن طريق تحديث برمجي.