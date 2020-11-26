شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة أسهل للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك فى Gmail.. جربها والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشركة "تتوسع هذه الميزة عند المعلومات التي يمكنك عرضها بالفعل عند التمرير فوق اسم شخص في Gmail، وفي اللوحة الجانبية، ويمكنك معرفة المزيد حول هوية الشخص الذي تتعاون معه، والفريق الذي يعمل فيه، وما إذا كنت قد تفاعلت معهم من قبل، ونأمل أن تسهل هذه الميزة التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ".
ومن خلال اختصار اللوحة الجانبية هذا، سيتمكن مستخدمو Gmail من رؤية معلومات الاتصال الأساسية مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني والفريق والمدير وموقع المكتب والمكتب، وأخيرًا ما إذا كانوا قد تلقوا بريدًا إلكترونيًا منهم من قبل، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا الاختصار أيضًا للمستخدمين إضافة أشخاص إلى جهات الاتصال الخاصة بهم وإرسال بريد إلكتروني أو رسالة إليهم.
وقالت جوجل إنه لا يوجد تحكم إداري في هذه الميزة ولا يوجد إعداد للمستخدم النهائي لهذه الميزة، وكشفت الشركة أن الميزة متاحة لـ جوجل Workspace Essentials و Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus ، بالإضافة إلى G Suite Basic و Business و Education و Enterprise for Education و Nonprofits وحتى أولئك الذين يستخدمون حسابات جوجل الشخصية.
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