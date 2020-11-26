شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا ترسل رسالة لرئيس الوزراء الماليزى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت مايكروسوفت وجوجل وفيس بوك من رئيس وزراء ماليزيا إعادة إعفاء يسمح للسفن غير الماليزية بإجراء إصلاحات للكابلات البحرية في مياه البلاد، حسبما ذكرت خدمة الأخبار الماليزية Malaysiakiniعلى الإنترنت، ويأتى ذلك بعد ان ألغت وزارة النقل في ماليزيا هذا الشهر ما يسمى بـ "إعفاء الملاحة الساحلية الممنوحة" في عام 2019 من قبل الحكومة السابقة التي سمحت لاستخدام السفن غير الماليزية.

وقالت الشركات في رسالة إلى رئيس الوزراء الماليزي، والتي استشهدت بها Malaysiakini في تقريرها، إنه بدون هذا التنازل، يجب على السفن الأجنبية التقدم بطلب للحصول على إعفاء من ترخيص الشحن المحلي (DSLE) ، مما يؤدي إلى فترات إصلاح أطول، بحسب موقع TOI الهندى.

ونقلت Malaysiaiakini عن عمالقة التكنولوجيا قولهم: "إنها لا تعكس الاستقرار التنظيمي أو بيئة سياسية مواتية للاستثمار الأجنبي"، وامتنع الناطقان باسم مكتب رئيس الوزراء ووزارة النقل عن التعليق، فيما رفض فيس بوك وألفابت الأم لجوجل التعليق على الرسالة، ولم تستجب مؤسسة تبادل الإنترنت الماليزية، التي وافقت المجموعة على التواصل نيابة عنها، على طلبات التعليق.

وأبلغ وزير النقل وي كا سيونج البرلمان الثلاثاء الماضي أن قرار رفع إعفاء الملاحة الساحلية يأخذ في الاعتبار تدفق الأموال الأجنبية عبر مدفوعات الشحن، وقال وي إن مسؤولية وزارة النقل هي حماية مصالح الماليزيين وتعزيز صناعة الشحن المحلية، ولم يكن هذا قرارا من جانب واحد".

وأضاف الوزير أنه يمكن للسفن الأجنبية التقدم للحصول على رخصة شحن محلية للقيام بخدمات لا يمكن للسفن المحلية تحقيقها باستخدام نظام إلكتروني.